Luis Olmedo, mejor mago del mundo: "Antes de salir a escena siempre tengo ese nervio, ese pinchacito"

Hacer una recopilación de los mejores magos de España es muy complicado. Al igual que en otras artes y espectáculos, España goza de un amplio abanico de artistas de gran calidad. Pero como en todos los sectores, más si cabe en la magia, hay trucos que fascinan más que otros. Pese a sus capacidades, siempre sorprendiéndonos, no todos son capaces de ocupar la cúspide de la pirámide. No es el caso de aquel chico que con cuatro años empezó a hacer juegos con una caja de magia que le regalaron sus padres. Desde entonces, no paró de crecer hasta ser galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Medalla de Oro de Madrid. Con distinto camino, empezando por la televisión ("Un, dos, tres... responda otra vez") comenzó otro de los grandes magos de nuestro país. Así lo dicen sus diversos premios de cartomagia, la que era su especialidad. Pero la cosa no queda aquí. Otro de los han alcanzado esta cima es el que se considera uno de los aprendices de Juan Tamariz. Admitido con solo trece años en la Sociedad Española de Ilusionismo, siendo el más joven, su maduración le ha llevado a alcanzar todos los retos que se ha propuesto. Pero Juan Tamariz, Pepe Carroll y Jorge Blass respectivamente, no son los únicos grandes magos que ha dado este país. Sino que se lo digan a los seguidores del Mago Pop o el Mago Yunke.

Como si de ilusionismo se tratase, un joven de Málaga se ha colado, por méritos propios, en el grupo anteriormente mencionado. Hablamos de magia y hablamos de grandes magos. Y para ello hay que hacerlo conociendo al campeón del mundo de micromagia, esa que se hace muy de cerca, con cartas y monedas, y mirando a los ojos al espectador. Procedente de Antequera, Málaga, a sus 33 años, Luis Olmedo ha cautivado con su magia de cerca a los 2.500 asistentes presentes en el mundial de magia de Canadá, donde recientemente se ha coronado con el flamante título de mejor mago del mundo. Todo esto por delante de los 130 mejores magos del planeta.

Para hablar más en profundidad sobre su reciente hito y sobre todo lo que rodea a su persona, Luis Olmedo atiende a "Herrera en COPE" para explicar todo lo vivido estos días y en la trayectoria que le ha llevado hasta aquí.

"La verdad que cada vez que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta porque fue uno de los momentos que se te quedan grabados y que cuando lo estás viviendo, sabes que se te van a quedar grabado para para el resto de tu vida. Fue una sensación, ya fuera de premios, estar en un evento como ese, el evento más importante del mundo en el en el mundo mágico y conseguir esa reacción en el público y sentirla. Para mí es uno de los de los mayores éxitos de que se pueden tener en la carrera cuando uno se dedica algo", expresa el mejor mago del mundo tras recibir dicho galardón y estatus.

Pese a la emoción y la expectación de un acto así, mantener la compostura es clave y fundamental, pese a tener nervios, para que todo salga según lo previsto: "La verdad que minutos antes de salir siempre tengo ese nervio. Ese punto en el estómago, ese pinchacito. Siempre digo el día que no lo tenga, pues me tendré que dedicar otra cosa. Creo que hace falta ese punto de adrenalina, ese punto de que te importe lo que vas a hacer. Luego cuando salí a escena, fue como una actuación más, con un poquito más de gente. Pero la verdad que estuve tranquilo, lo disfruté, que es lo importante estar con las manos y sobre todo con la cabeza en el sitio y parece, pues eso, que el resultado pues fue bastante positivo", expresa el malagueño.

"Al final tiene una serie de reglas, una teoría que hay que estudiar, una historia y una técnica. Es como cualquier cosa en la que uno quiera quiera aprender. Si quieres aprender guitarra, si quieres aprender a cantar o si quieres aprender fotografías, tienes que ponerle mucho estudio y luego depende de tu ambición o depende de tu pasión, de lo que tú quieras conseguir. En base a ello, pues tendrás que poner más o menos, ya depende de cada uno, pero pero sin duda es una afición muy bonita, que puede ser muy artística y muy satisfactoria", manifiesta el artista ratificando la disciplina, la pasión y el trabajo necesario para llegar a ser un buen mago.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que su disciplina y su especialidad es la magia de cerca: "Esa pregunta siempre me cuesta responderla porque parece la más difícil o parece que tenga el componente de dificultad por la cercanía del público. Hay que estar más pendientes, pero sin embargo, para mí la magia más difícil son todas las que no hago. Entonces claro, pues a mí al no dominarlas son muy difíciles", explica Olmedo. "Había un mago que decía "mientras más cerca estés menos, ves". Entonces claro, hay una serie de reglas teóricas que se van estudiando se van interiorizando y eso hace que el mago entienda el lenguaje según la disciplina en la que está. Entonces eso, hace que yo, por ejemplo, este mucho más cómodo cuando tengo 20 personas rodeándome a un metro de la mesa viéndolo todo muy cerquita, porque entiendo perfectamente o creo entender lo que están sintiendo", agrega el ganador.

"Es que en España tenemos una suerte increíble de la cantidad de magos y no solamente de la cantidad de buenos magos y de las generaciones tan buenas que han habido, sino que encima los magos, y por ende también el público, somos muy afortunados y no lo sabemos. Lo generosos que han sido todos esos maestros Juan Tamariz y Pepe Carro. Todos los que habéis puesto son leyendas de la magia, incluso te diría que Pepe Carroll y Juan Tamariz son incluso voces de España. Simplemente con escuchar un trocito ya sabes quiénes son y fueron. Realmente fueron muy generosos con la siguiente generaciones y de esa forma los magos de las nuevas generaciones, andamos así. Dicho lo cual, yo creo que Juan Tamariz es uno de los magos más influyentes, no solamente de España sino a nivel mundial, vaya donde vayas, siempre lo van a conocer, da igual el país. En todos los lugares del mundo conocen a Juan Tamariz, entonces yo creo que que sin duda es una de las mayores influencias, a nivel nacional y mundial", responde Olmedo al se preguntado por cual es su mago preferido y el mejor.

Llegados a este punto de éxito, toca plantearse cuales serán los nuevos retos que le depararan al mejor micromago del mundo: "Yo creo que lo podemos dejar aquí". "A nivel de concursos, he estado concursando desde 2013. He tenido éxito en algunas competiciones nacionales e internacionales y creo que este de hecho este concurso iba a ser el último, pasara lo que pasara. Para mí era un cierre de etapa y pues bueno, ha acabado muy bien. Estoy enfocado en mi próximo espectáculo, escribiendo cosas también para magos y actualmente, pues tengo prácticamente actuaciones de aquí a un año en España y fuera de fuera de España no. Entonces ahora mismo voy a centrarme en ese trabajo hacerlo lo mejor posible y sobre todo seguir creciendo como artista", agrega el mago.