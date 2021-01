Los secretos del Aplidin, el fármaco que reduce la carga viral casi al completo en contagiados de covid

El fármaco Aplidin - de la biotecnológica gallega PharmaMar - ha alimentado en las últimas semanas las esperanzas para frenar al coronavirus. Los experimentos realizados hasta la fecha “confirman" que este medicamento es "hasta 100 veces más efectiva que el Remdesivir” para el tratamiento de la covid-19, según ha confirmado en 'Herrera en COPE', Pablo Avilés, investigador de PharmaMar.

El estudio liderado por el virólogo español Adolfo García-Sastre, del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, queha pasado ya por una primera fase "in vitro y que ha sido confirmado posteriormente en modelos animales relevantes de la infección”, acaba de ser publicado en la prestigiosa revista científica 'Science'.

Actúa a través de una diana dentro de la célula infectada

CÓMO ACTÚA LA APLIDINA

La Aplinina, explica el científico, “es una antiviral con efecto claro sobre la replicacion del virus. La ventaja fundamental que los investigadores han demostrado es que actúa a través de una diana dentro de la célula infectada. Una vez que el virus penetra e intenta apropiarse de la maquinaria celular, Aplidina impide que esa apropiación sea efectiva". Es decir, "interrumpe la replicación viral dentro de la célula infectada, destruyendo la posibilidad de propagación”.

EFECTIVO ANTE CUALQUIER CEPA

Y algo importante, este proceso es posible independientemente de la cepa del virus que se trate. “Hasta ahora las mutaciones de las cepas nuevas están focalizadas en la proteína “S” que es la llave por la que el virus entra en la célula. Nosotros actuamos cuando el virus está ya dentro de la célula”, ha explicado.

Estamos hablando de iniciar el ensayo clínico en una frontera de entre semanas y meses

PLAZOS

Por el momento, Aplidina ha concluido la fase dos, en la que ha sido probada en pacientes y ahora se discute con distintas agencias de salud, el diseño final del ensayo en fase 3 "que se realizaráen una población determinada con el fin de demostrar su actividad frente a pacientes con covid-19”.

Pablo Avilés no ha querido hablar de plazos. “No dependen solo de nosotros, hay que tener en cuenta la situación hospitalaria actual, que es complicada". No obstante, advierte "estamos hablando de iniciar el ensayo clínico en una frontera de entre semanas y meses”. Reconoce que no solo hay que considerar la burocracia, también “se deben de asegurar las fases de los desarrollos clínicos”, pero “ tanto la compañía como las agencias, estamos poniendo toda nuestra voluntad para que los trámites sean lo más breves posibles”.

¿Con tratamiento, ya no hará falta vacuna? “Tal y como esta la situación cualquier herramienta que podamos ofrecer a la sociedad para aliviar y mejorar la pandemia es útil, son herramientas complementarias”, ha concluido el científico.