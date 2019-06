Los secretos culinarios mejor guardados de Carlos Herrera

En este Día Mundial de la Tapa a quién mejor preguntar sobre comida que a los que más comen, bueno, al menos a los que más saben del arte del buen yantar. Y que nos perdone Diego Martínez, pero nos venía fatal desplazarnos a Almería.

Las redes sociales del papa parecen un diccionario ilustrado de gastronomía y el hijo no se queda atrás con ese piquito de oro. Ambos buenos conocedores de la gastronomía de nuestro país y excelentes cocineros. ¡Qué guía Michelin, ni que gaitas! lo que quiere cualquier restaurante con visión de futuro es que el Herrera vaya a su restaurante, haga una instantánea y la suba a su Instagram ¡Éxito asegurado!

Así cocina la paella Carlos Herrera El comunicador líder se ha batido en un ‘duelo’ gastronómico con su hijo 03 may 2019 - 20:30

No te pierdas este test culinario en el que disparamos a discrección al papa, Carlos Herrera y al hijo, Alberto Herrera. Te avisamos de antemano, te sale más barato comprarles un traje, que invitarles a comer.

Esta vez no se trata de una intensa -a la par que divertida- ‘batalla’ culinaria para determinar cuál de los dos prepara la mejor paella. Hemos querido ir más allá y conocer sus gustos gastronómicos.

El director de ‘Herrera en COPE’ confiesa que un buen arroz o unas patatas a lo pobre, que son muy de su tierra, es lo que le pierde. Este último plato lleva generaciones haciéndose en su familia, es algo que degusta desde la cuna. Por el contrario, Alberto Herrera apuesta por un plato muy tradicional que nos gusta a la mayoría de los españoles: huevos fritos, con puntillita, con patatas muy hechas.

Muchos gallos para tan poco corral; padre e hijo alardean de cocinar muy bien. Tanto es así que Carlos Herrera nos podría llegar a cocinar más de 25 platos de arroz diferentes y más aún si son caldosos. Herrera Junior también es un ‘cocinitas’ y, como su padre, se le dan muy bien los arroces

¿Cúal es el secreto mejor guardado de la madre de Carlos Herrera? “Mi madre lo hace todo muy bueno”, relata el comunicador, pero si hay algo que ha formado parte de su educación sentimental son los fideos con costillas. Sin embargo, Alberto no puede decir lo mismo de Mariló Montero. La califica como la mejor madre del mundo y resalta sus virtudes, pero en el temas de comidas mejor que no cocine. “Recuerdo una vez que nos hizo un potaje de garbanzos que no había quien se lo comiera” comenta entre risas.

¿Su tapa favorita? ¿Son de postre?¿Quién paga la cuenta? ¿La mejor compañía para comer? Descubre en este vídeo sus recetas mejor guardadas y todos los secretos culinarios que desconoces de la familia Herrera.