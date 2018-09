Los perros, la mejor terapia para combatir la disfasia del desarrollo

La terapia con perros para niños con disfasia del desarrollo - la dificultad para hablar y entender lo que se escucha- revela resultados altamente efectivos. Así lo ha explicado este lunes en 'Herrera en COPE' Begoña Morenza, socia fundadora del centro de terapia asistida con animales Yaracan, que ha dicho que “hay cada vez más programas profesionales” con animales. “La clave está en que el perro no juzga, no critica, no diagnostica y tampoco siente lástima. Aporta muchísimo estímulo y motivación para que los niños hagan por el perro lo que no harían por ellos mismos”, ha señalado.

En este sentido, la experta ha explicado que en estos programas trabajan con perros, pero también con otros animales como caballos, gatos o delfines ya que logran fomentar la comunicación de las personas que padecen disfasia.

Preguntada por alguna experiencia profesional, Morenza ha puesto como ejemplo el caso de una niña de 9 años con cáncer a la que hicieron adiestradora de perros. “Logramos que pasara de ser la cuidada a la cuidadora”, ha dicho. De hecho, su oncólogo les dijo que tras la terapia habían aumentado sus defensas naturales debido a la motivación que la niña había experimentado.