Empresarios y trabajadores analizan la subida del SMI en Herrera en COPE: ¿quién lo paga y a quién beneficia?

Este martes, Pedro Sánchez anunciaba una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Un aumento hasta los 1.080 euros, que se ha llevado a cabo sin pactar con los empresarios y que afecta aproximadamente a los dos millones de personas que cobran salario mínimo en nuestro país. La subida no provocará más paro, pero, a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo.

En 'Herrera en COPE', analizamos las dos caras de la subida del SMIhablando con un empresario y un trabajador que se ven directamente afectados por el aumento. Además, ponemos el foco en países de nuestro entorno, como Alemania. Junto a esto, contamos con la perspectiva del economista Fernando Trías de Bes, que nos da las claves de lo que puede pasar en el futuro con esta última subida.

Cómo afecta la subida del SMI a los empresarios

La primera parada es Albacete. Desde la plaza del Altozano de la ciudad nos atiende Manuel Lorenzo, un viticultor de la comarca de Chinchilla de Aragón que tiene a su cargo medio centenar de trabajadores, junto a otros 25 eventuales que ahora mismo podan las viñas. Manuel explica a COPE que esta subida del SMI "supone un mayor coste a nuestro sector, un sector que sufre mucho estas subidas".

Destaca que se trata de un coste que "asumiremos siempre los empresarios, que nunca podremos repercutir al siguiente eslabón" y que condiciona la contratación. "Siempre nos lo pensamos sobre todo de carga a las futuras inversiones que podamos hacer", asegura el viticultor. En cuanto al coste concreto que va a suponer para su empresa, echando cuentas calculan unos "40.000 euros directos con el personal y plantilla contratada" a lo que tienen que sumar la gente eventual, "un coste adicional que las empresas de ETT nos tienen que repercutir a los empresarios". Por hora, el coste ha pasado "de 10 euros a 11,22".

"No lo podemos repercutir al consumidor final. Nunca podemos trasladarlo a nuestro producto. Voy a una reunión con una gran superficie y las subidas que hemos tenido en el último año que han sido del 14%, como mucho podremos subir los precios un 2 o 3%. Nos afecta mucho la luz, el gas, la subida de los costes y ahora una nueva subida salarial que hay que hacerlo, pero a costa de los empresarios", añade Manuel, que defiende que el sector primario es, "sin lugar a dudas", el más afectado por las subidas del SMI.

El testimonio de un empleado que cobra el SMI

Nuestra siguiente parada la encontramos en Vigo. Allí hablamos con Alberto López, tiene 45 años y desde 2006 trabaja en una empresa del sector del telemarketing. Nos explica que no se puede vivir con el salario mínimo, "se puede malvivir haciendo números para llegar a fin de mes".

Alberto está divorciado, tiene dos hijas a su cargo y reside fuera de Vigo para poder hacer frente al alquiler. No cuenta con ningún ingreso adicional y nos cuenta que su caso es "muy habitual en el sector". Para él, la subida del salario mínimo es "estupenda". "Cualquier ayuda lo es", asegura.

Cómo regula Alemania las subidas de su SMI

¿Cuál es la situación en Europa? Italia, Austria o Suecia no tienen el salario mínimo regulado por ley. En el ranking, por encima de los 1080 euros de España están Luxemburgo, con más de 2300, Francia y Alemania por encima de los 1700, aunque es cierto que el coste de la vida, los precios, y también los sueldos son diferentes según cada país.

En 'Herrera en COPE' ponemos el foco en Alemania, que cuenta con un sistema específico para llevar a cabo estas subidas. Nos da los detalles Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en el país. En primer lugar, define en una palabra las consecuencias del SMI de Alemania, "paro". Explica que en uno de los países más importantes de la UE, el SMI llegó en 2015, con Merkel. "En ese momento quedó fijado en 8,50 euros por hora, Alemania tenía en ese momento un paro del 4,2%, técnicamente una situación de pleno empleo y a fecha de hoy ha ascendido hasta el 5,7%".

Audio





La clave en este país es que existe una 'Comisión de Salario Mínimo' encargada de "ir actualizando la cantidad mínima a cobrar". Como explica Rosalía, "es una comisión independiente del gobierno que proponer regularmente el ajuste del salario para que sea validado por el Parlamento. Está compuesta por sindicatos y empresarios, y el gobierno en principio tiene las manos fuera".

Respecto a las consecuencias de la última subida, en la que Scholz se salió de la norma establecida argumentando que algunos sectores no estaban siendo tenidos en cuenta, se ve "escasez de fuerza laboral, muy especialmente mano de obra cualificada porque es que no hay gran diferencia salarial entre empleos poco o nada cualificados y otros que te cuestan años de estudio". Además, "los sindicatos en Alemania no son partidarios del salario mínimo, nunca lo han sido, ellos lo que piden es que se expandan los convenios colectivos creen que dónde se fortalecen los salarios es en la negociación de los convenios".

¿Por qué en España no se separa el SMI del salario para empezar a trabajar?

Desde que gobierna Sánchez, la subida del SMI ha sido del 40%. ¿Hasta cuánto se puede seguir subiendo? ¿Es realista? El economista Fernando Trías de Bes nos das las respuestas a estas preguntas y nos explica cómo puede perjudicar este aumento al nuevo empleo. En primer lugar, recordamos que el SMI lleva en vigor desde 1981, "en todas las legislaturas, todos los presidentes de todos los partidos han subido el salario mínimo por encima la inflación porque era algo que se necesitaba nivel de convergencia".

A lo largo de estos años, "el SMI ha ganado un 40% de poder adquisitivo sobre la inflación. Ya se ha alcanzado lo que la Comisión Europea está pidiendo, que se alcance el 60% el salario medio. La previsión es que a partir de ahora esto avance en relación lo que son los aumentos normales de los convenios, pero esto dificulta el acceso al mercado laboral y cómo perjudica a los más jóvenes", explica el economista de 'La Tarde'.

Audio





Uno de los problemas principales en España, como explica Trías de Bes, es que en España "no se disocia, como si se hacen otros países, el salario mínimo del salario para empezar a trabajar, aquí se utiliza lo mismo. Lo mínimo para cobrar también es lo mínimo para que te hagan un contrato. Por ejemplo, en Reino Unido el salario mínimo por franja de edad. Hay otros mecanismos más inteligentes que tener un único baremo".

Ante la pregunta de cómo afecta la subida del SMI a la productividad, el economista es claro, la "empeora". Además, "perjudica al nuevo empleo". "Hay un estudio interesantísimo publicado a raíz de la primera subida fuerte que hizo Sánchez en el 2019, creo recordar, del Banco de España, demuestra y calcula como cada punto de subida del SMI resta medio punto al crecimiento del empleo", añade.