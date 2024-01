Continúan los ataques en el Mar Rojo. Este enclave fundamental en el comercio marítimo mundial, está sufriendo los golpes de diversos misiles y ataques por parte de las tropas rebeldes de Yemen, financiadas por Irán. Pese a la protección de Estados Unidos y otros países, entre los cuales no está España, el Mar Rojo se ha convertido en un lugar incómodo y las compañías afectadas ya están planteando otras posibilidades para evitar esta ofensiva, como por ejemplo desviar rutas.

Una de las empresas afectadas es Global Green Europe, una empresa española que suministra plástico reciclado como materia prima. Luis Parodi es el CEO de la compañía y este jueves ha admitido en 'Herrera en COPE' que "está siendo una situación complicada". Ha explicado que en la empresa están "en continua comunicación con nuestros transitarios". Es decir, con todos aquellos intermediarios "entre las navieras y los exportadores", y al parecer ya han comunicado que la situación "es probable que se mantenga así durante el mes de enero".





Un "estrangulamiento comercial" con consecuencias económicas

Parodi ha hablado de un "estrangulamiento comercial", que ya no solo afecta directamente a los exportadores europeos e internacionales, sino también a todos aquellos de China y a sus bienes de consumo. De hecho, entre el 10 o 15% del comercio mundial pasa por ese punto, pero no es seguro. Peroni ha revelado en COPE que un compañero suyo ha optado por circunnavegar su mercancía por África, lo cual implica que el tiempo de tránsito "será de 15 o 20 días más", además de un incremento de costes. "En nuestro caso, para nosotros, cuando se trata de materias primas, no son perecederas, pero la rotación de producto se ve mermada", ha lamentado.

En este caso, hablamos de un incremento de los precios: "Los últimos días de diciembre hablábamos de precios de 1.700 euros por contendedor cuando la misma ruta, 20 días antes, estaba a 650 euros". De hecho, ya esta semana "se han doblado los precios".

"Ahora mismo el comercio mundial está muy sensible y esto es una granada de mano que han tirado en una situación que era complicada, se pone el tema más grave si cabe", ha subrayado. No obstante, ha asegurado que no quiere "alarmar" y tampoco quiere comparar la situación "con la época del covid, cuando estuvimos en rojo y negativo". Ahora estamos "ante un tema coyuntural, pero no veo a los transitarios demasiado optimistas, no creo que sea una cosa que termine dentro de una semana".