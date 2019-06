Los análisis económicos de Marta Flich: "La derecha no ve viables las pensiones y por eso baja los salarios"

La actriz y economista Marta Flich está siendo protagonista esta semana por las publicaciones de "OK Diario" que confirman que este 'azote de de la derecha' mantuvo hace trece años una relación con Jaime Martínez-Bordiú, nieto de Franco.

Flich, colaboradora también en "El Huffington Post", es una licenciada en economía que simpatiza con las ideas de izquierda. El diario de Eduardo Inda también ha contado que Martínez-Bordiú alquiló un apartamento de lujo durante seis meses para Marta Flich, en la zona más cotizada de Madrid, y le regaló un Volkswagen Beetle valorado en cerca de 30.000 euros. El medio también asegura que la actriz utilizó su noviazgo con el nieto del dictador para dar el salto a la televisión.

Dichas palabras han provocado un alud de comentarios en defensa de Flich. "Las mujeres no tenemos q pedir permiso, ni justificarnos y aún menos pedir perdón ante los ataques machistas. Tenemos voz propia le pese a quien le pese y un cuerpo para disfrutarlo como nos plazca", ha señalado Ada Colau. "Sé que llego tarde pero lo de la cloacas a Marta Flich es una vergüenza. Y los silencios de algunos de sus compañeros de profesión, aún más. Poco más que decir", ha señalado Rufián, a quien Marta entrevistó hace unos meses. "El problema no es que Inda se cubra de basura una vez más atacando a Marta. El problema son los protectores de Inda que le siguen abriendo ventanas mediáticas para que la cloaca siga trabajando a pleno rendimiento", ha dicho por su parte Iglesias. En el programa de Cuatro, Flich contestó: "Me he hecho demócrata como venganza. Se retratan ellos solos, no merece la pena".

Lo cierto es que las 'recetas económicas' de Marta Flich y sus opiniones políticas son un tanto extravagantes. De ello ha dado buena cuenta Santi González en "Herrera en COPE". En su sección, ha definido a Flich como "una esperanza" para la izquierda y un recambio para los hermanos Garzón. Y ha rescatado algunas de sus reflexiones: “Las pensiones se pagan con los sueldos. Por salirse gente de los pueblos no nos quedábamos sin tomates porque aumentaba la productividad. Antes una persona pagaba una pensión, pero ahora con el aumento de la productividad y con todo el avance tecnológico, con el sueldo de una persona se deberían pagar cuatro pensiones, por ejemplo. ¿Por qué no sucede? Porque se han bajado los salarios. Por eso, la derecha no ve viables las pensiones, porque quieren bajar los salarios”, ha dicho.

En una entrevista en "Faro de Vigo", también señaló que no entendía que alguien votara "a la derecha si no es multimillonario". Los tertulianos de 'Herrera en COPE' han alucinado con las reflexiones de Flich. "Es economista y no sabe sumar", han dicho.