"La ha liado parda": Los polémicos bailes de Aitana en su último concierto que enfadan a padres y madres

María José Navarro trae cada día, a 'Herrera en COPE', la 'fruta pelada'. Entre otras cuestiones, ha explicado el motivo por el que Aitana se ha convertido en viral en redes sociales. Se fue a Valencia para estrenar su gira 'Alpha Tour' y la gente se quedó 'pasmada' por sus bailes. ¿Qué ocurrió? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Se trata de un tour “más electrónico”. Así lo definió la propia Aitana hace unas semanas. Además, traerá alguna que otra sorpresa. Para empezar, ya ha propuesto un divertido juego a sus fans para cada uno de los conciertos, y es que dependiendo de la ciudad en la que estén tendrán que ir vestidos de un color concreto, la paleta de colores de ‘Alpha’ que se puede ver en la portada del álbum.





El próximo sábado, en el Auditorio Municipal de Málaga, será el verde el que reine en la pista, mientras que en el Gran Canaria Arena de Las Palmas, el 20 de este mismo mes, será el naranja. De blanco irán en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 12 y 13 de octubre, de azul en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el 28 de octubre, de negro el 1 de noviembre en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao y de morado, finalmente, en las tres fechas del Wizink Center de Madrid los días 6 y 7 de noviembre.

Una original propuesta que sorprenderá a los seguidores de Aitana. Una joven que supo aprovechar el filón de que le otorgó su paso por el talent musical 'Operación Triunfo'.

Además, ha trascendido que no solo lo llevará a cabo en España sino que también cruzará el charco con este show, visitando países como México, Argentina o Colombia donde también tiene una legión de fans dispuestos a disfrutar de principio a fin de sus conciertos.

Una gira que se extenderá, si no hay más cambios, hasta el 20 de diciembre, poco antes de Navidad, cuando regresará a casa contenta por el trabajo realizado y con el corazón lleno por todo el cariño recibido durante estos últimos meses de 2023, un año lleno de éxitos profesionales que nunca olvidará.

"Me he sentido muy incómodo y quería decirlo"

En 'Fruta Pelada' también han abordado más asuntos, como el trágico suceso del incendio de las dos discotecas en Atalayas. Este lunes, comparecieron ante los medios representantes del Consistorio. Y las explicaciones no han convencido en redes. "El 8 de marzo de 2022 la empresa presenta un proyecto de legalización no habiendo concluido a fecha de hoy este procedimiento. Por tanto, Teatre y La Fonda han funcionado sin autorización", explica el teniente de alcalde de Urbanismo.

Y también ha sido tendencia un colaborador de 'Espejo Público' por decirle esto a Susanna Griso, que acaba de entrevistar a un familiar de uno de los fallecidos. "No sé qué aportamos entrevistando a esta pobre mujer. Me he sentido muy incómodo. Y quería decirlo. No sé si esto está muy mal. Hago esa reflexión", explica.

"¿Esta es la España que queremos?"

Prosigue Navarro que sí hay algo que decir. "Hay gente que quiere que se conozca este sufrimiento y pedir explicaciones". Carlos Herrera opina que "hay casos que se sobrepasan determinadas líneas de humanidad. Y pasa".

Concluye la colaboradora de 'Herrera en COPE' hablando sobre el incidente de Óscar Puente, que sigue dando de sí en redes. Se ha hecho viral un monólogo de Miguel Lago en el que habla sobre este asunto. "Cualquiera se cruza un diputado y de repente se acerque ahí, se plante delante... ¿esta es la España que queremos? Porque a mí me da vergüenza. Como si no sale el tren. Estamos hablando de un ataque violento a un diputado de las Cortes Generales", ironiza el humorista.