Leopoldo Martínez: “Las redes sociales han hecho llegar la intolerancia”

Leopoldo Martínez Nucete siempre vio claro que el derecho y la política, eran buenas herramientas para actuar en favor de la justicia. Por eso se hizo abogado y se acercó a la política, habiendo estudiado los problemas que afectan a personas y familias. De ese estudio de años, nace su libro “94 paradojas para pensar el siglo XXI”. Una paradoja para Leopoldo Martínez, es “cuando pensamos que una cosa es de una manera y se nos presenta finalmente de otra manera”. Son temas de actualidad que nos descubren las grandes contradicciones en la que nos encontramos como sociedad. Él es venezolano estadounidense, ex diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Miembro de la dirección Nacional del Partido Demócrata en EEUU. Y un hombre que lo ha revisado todo antes de hablar.

De las contradicciones que más le preocupan, por ejemplo está la crisis de la democracia de EEUU: “me metí en la política cuando las cosas se pusieron muy difíciles en Venezuela con Hugo Chávez, y no me sorprendió la elección porque veía la acumulación de problemas, desigualdades y corrupción en mi país”, pero sin embargo la llegada de Trump si le pilló de sorpresa. “Ha creado el concepto de invasión ausente de base fáctica, económica o histórica, sin medir sus palabras”.Y es que Martínez Nucete le cuenta a Carlos Herrera que hay una América profunda muy harta, “comencé a sentir en un momento de la campaña que las cosas estaban difíciles pero no lo vi venir”.

Otro tema son las redes sociales, “que ha hecho que llegue la intolerancia, y han empoderado toda clase de contenido, y manejo de la información y la opinión”. Dice el autor que la conversación política se ha hecho muy difícil, “y ha entrado en juego la intromisión de Rusia”. Y de ahí, la xenofobia, la inseguridad, la informática que acecha en la prosperidad y tranquilidad social, o el desplazamiento de los trabajadores.

Hay muchos temas que trata Martínez Nucete, como el miedo por los cambios, la crisis medioambiental, la lengua, el big data, los nuevos países que empiezan a surgir económicamente, y así hasta 94 paradojas que acechan a todo el globo.