Las palabras de Carlos Herrera sobre las quejas de los vecinos que viven cerca del Bernabéu, lo mejor del año

Durante esta temporada, María José Navarro ha sido la encargada de compartir con Carlos Herrera las noticias que más ruido han hecho en redes sociales. Cada día, a primera hora, la colaboradora traía a 'Herrera en COPE' los momentos más virales de las últimas horas y los compartía con el comunicador.

Uno de los que más polémica generó fue la visita de Taylor Swift a España, destacando los múltiples comentarios de vecinos de la zona que se quejaban del ruido y las molestias continuas ocasionadas por el evento, días antes incluso de los conciertos, durante los ensayos para los mismos.

Juanma Castaño y los problemas con los conciertos en el Bernabéu: "No es de lo más apetecible" El director de El Partidazo de COPE valoró la nueva iniciativa que va a poner en marcha el alcalde Almeida para poner solución a los problemas con los conciertos en el Bernabéu. Javier Pascual 25 jun 2024 - 17:52

En dicho momento, el comunicador era muy escueto pero sincero: "Qué barbaridad". Además, ironizaba diciendo que mucho ruido exactamente es lo que están generando los ensayos de los músicos de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu. El vídeo al que ha hacía referencia María José Navarro en 'Herrera en COPE' ya suma más de 1.000 compartidos, 3.000 'likes' y 1.000 comentarios.

Revive el momento completo en el siguiente audio.

Audio





"Danos minuto y resultado de todo lo que suceda allí", "¿Aún no has vendido la casa?", "Mucho ánimo, estamos contigo" o "Así no se puede vivir", son algunos de los mensajes que responden a estas imágenes en las que se puede escuchar el sonido que se escucha desde las viviendas próximas al estadio que tiene muchos eventos este año por delante.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Las quejas de los vecinos del Bernabéu: una constante ante el ruido y la molestia que generan los conciertos que se celebran en el estadio

Como recogía María José Navarro en su 'Fruta Pelada', eran muchas las personas que han decidido alzar la voz en redes sociales y cargar contra la organización de estos conciertos en el Santiago Bernabéu y todos con un factor común, el ruido.

La acústica del estadio ha sido un tema muy estudiado y cuidado por los encargados de la obra, pero parece que se han olvidado de lo más importante, que es aislar de alguna forma el ruido que se puede escuchar fuera del recinto.

Los vecinos aseguran que no solo es la música de las actuaciones. Cuando el evento finaliza, los equipos de limpieza y los equipos de trabajo que todavía realizan los últimos esfuerzos para concluir la obra también tienen que trabajar y todo este movimiento genera ruido en las calles adyacentes al Bernabéu.





Esto ha provocado que muchos vecinos se estén planteando seriamente vender sus casas, pero se encuentran con un grave problema. Nadie quiere comprar una vivienda en un lugar donde el ruido estará asegurado la mayoría de los fines de semana del año.

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu ha surgido por todos los problemas de ruido que ha generado la propia obra y ahora sumarán los problemas de estas actuaciones.

La petición de Carlos Herrera para el concierto de Taylor Swift en el Bernabéu: "Es imposible"

Días antes de comentar las molestias ocasionadas por el evento, el comunicador ya hacía alusión a la cantante, lanzando una pregunta respecto a las dos citas en la capital. "Es imposible buscar entradas para este concierto, ¿verdad?", cuestionaba, a lo que Navarro respondía afirmativa.

Audio





Según comentaba el comunicador, "quería buscar dos", pero "no hay manera" y es que el gran fandom de la cantante las agotó en apenas unos minutos.

"De hecho, algunos fans se han ido este fin de semana a Lisboa al no haber conseguido entrada en España", recordaba Navarro. En concreto, ella tiene un amigo que lo ha hecho: "Es del Atleti y se fue con su mujer a la capital portuguesa, al estadio donde perdimos la Champions. Entre eso y la gente cantando en el avión, ha vuelto la criatura bonica...".