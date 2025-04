El aviso de Manolo Lama a Vinicius Júnior por su nivel en el Real Madrid en los últimos partidos: "Hay que pedirle"

La situación de Vinícius Júnior en el Real Madrid comienza a generar un debate cada vez más intenso, tanto dentro como fuera del vestuario. El último en sumarse ha sido Manolo Lama, que en El Tertulión de Tiempo de Juego de la Cadena COPE lanzó un mensaje claro al brasileño: “Habrá que exigirle más de lo que está dando”. Una afirmación que no pasa desapercibida en un momento clave de la temporada, en el que el equipo blanco ha perdido fuelle en su lucha por LaLiga EA Sports.

Una afición que ya no perdona

La afición del Santiago Bernabéu, siempre exigente, ha comenzado a mostrar su malestar con el rendimiento del delantero brasileño. En los dos últimos partidos disputados en casa, Vinícius ha sido silbado por buena parte de la grada, una imagen insólita si se recuerda que a finales de 2024 era considerado por muchos como la gran estrella del equipo, incluso por encima de Kylian Mbappé.

Cargando…

Los datos recientes no ayudan a cambiar esa percepción: dos goles en los últimos nueve partidos para un futbolista llamado a marcar diferencias. En este contexto, el comentario de Lama resuena con fuerza: “Yo recuerdo que el 31 de diciembre la gente decía que la estrella del Madrid era Vinicius. Ni siquiera decían que era Mbappé, decían que era Vinicius”. Pero ahora, afirma el periodista, “hay que pedirle”.

EFE Vinicius, con el balón, tras el gol en el Real Madrid-Valencia

La presión no solo recae sobre Vinícius. Su compatriota Rodrygo Goes, también cuestionado, acumula un solo gol en sus últimos 16 partidos. “Rodrygo no está bien, Vinicius no está bien”, sentenció Lama. Escucha el debate completo aquí.

Bajón ofensivo y debilidad defensiva

El problema va más allá de los nombres propios. El Real Madrid ha perdido 13 puntos desde febrero, una sangría que ha mermado sus opciones en la lucha por el título. Los partidos ante el Espanyol, el Betis y el empate contra el Atlético son ejemplos de una dinámica que ha cambiado el tono del equipo. El colofón llegó con la derrota ante un Valencia que no había ganado fuera de casa en toda la temporada.

El dato más preocupante: ocho goles encajados en tres partidos en el Santiago Bernabéu. “El problema del Madrid es que en los tres últimos partidos en casa le han metido ocho goles. Y eso también será un problema de Rodrygo, de Vinicius y de Mbappé, que no ayudan”, denunció Lama. La crítica no es gratuita: el equipo ha perdido la solidez defensiva que caracterizaba a los equipos de Carlo Ancelotti, y ni siquiera los delanteros están colaborando con eficacia en la presión y el repliegue.

Todo esto se produce en un contexto de cansancio físico y mental, agravado por un calendario demoledor. El Real Madrid ha disputado ya 51 partidos esta temporada, y las lesiones han obligado a improvisar constantemente. Ni las rotaciones ni los cambios tácticos han dado el resultado esperado. “El Madrid no es fiable defensivamente”, resumió Lama, haciendo hincapié en una realidad que empieza a costar títulos.

EFE Mamardashvili le para un penalti a Vinicius, en el Real Madrid - Valencia

Mientras tanto, el tiempo apremia. El equipo blanco encara ahora una fase decisiva en la temporada, tanto en Europa como en la liga. La exigencia sube, y con ella, el foco sobre las figuras que deben liderar. Vinícius Júnior, hasta hace poco indiscutible, tiene la oportunidad —y la obligación— de dar un paso al frente.