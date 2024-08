Va por un pueblo de Lugo haciendo el Camino de Santiago y se fija en un detalle de los vecinos: "En otro país"

En verano son muchas las opciones que tiene cualquier persona cuando se plantea qué hacer durante las vacaciones. 446.073 personas hicieron el Camino de Santiago en el año 2023 y algo menos de la mitad, un 44% eran españoles. Ahora lo está haciendo Carlos y se ha fijado en algo que hacen los vecinos de Lugo, por donde está pasando.

Aquí en COPE tenemos un referente a la hora de hablar de reeditar los pasos del santo. Carlos Herrera es un amante del Camino de Santiago. Cada verano, el comunicador dedica unos días a realizar varias etapas, que ha ido detallando en directo en 'Herrera en COPE'. En esta ocasión ha optado por el Francés.

Se trata del itinerario con mayor tradición histórica y es el más reconocido internacionalmente. Precisamente es el que está haciendo también el usuario de TikTok. En esta ocasión, Carlos Herrera ha iniciado el Camino desde Estella, que se encuentra a mitad de camino entre Pamplona y Logroño.

El año pasado, el periodista de COPE, en conversación con Alberto durante la sección de los 'Fósforos', reconoció que hay un itinerario que nunca realizaría. Un oyente le sugirió al periodista hacer el Camino Primitivo y él aseguró que todavía lo tenía pendiente: "Es el que me falta porque no tengo lo que hay que tener".

Sea como fuere, el Camino Francés pasa por el norte de la península hasta el extremo occidental. El trazado de la ruta tiene algunas variantes para adaptarse a los cambios en el turismo, paisaje, cultura y poblamiento de las zonas por las que transita. Pero hay un punto por el que no le gusta pasar.

¿Y cuántos kilómetros ha hecho este año Herrera diarios en el Camino? Dice que más de 23 kilómetros no ha hecho. Entonces, "han sido 15 días a 20-22 kilómetros": "Habré hecho un Madrid-Valencia". Carlos también desveló una parte que le parece "fea": "No sé si están haciendo obras por ahí de la autovía o el AVE".

También hay otros que son más agradecidos. Castrojeriz y Frómista, ambos municipios separados por unos 25 kilómetros, configuraron uno de los tramos que recorrió Herrera este año: "Son 25 kilómetros amables, agradables, con la vista característica de Tierra de Campos, que con mis Chirucas hoy va a ser motivo de relax, descanso, paseo, satisfacción y crónica como esta".

El Camino de Santiago no es un camino de rosas, como bien sabe Carlos Herrera. Saliendo de Nájera, el director de 'Herrera en COPE' se encontró con "una bárbara e inesperada subida que luego te deja prácticamente en un camino llano hasta Santo Domingo de la Calzada". Es un bello camino con sus Chirucas para "llegar a uno de los puntos clave del camino".

Un detalle de los vecinos

Pero el protagonista de esta historia, que transita por Lugo, señala algo que no se "esperaba ver esto en España". "Esto es lo típico que ves fuera de España y no paga nadie". Carlos señala que se está encontrando mucho en el Camino de Santiago, cosas como las que enseña en el vídeo.

"Son para coger agua o para coger cosas de comida, frutas y eso en las que no hay nadie", señala el usuario de TikTok, "te pone un precio para que lo des como donativo y la gente es bastante honrada": "Lo ves en otro país y dices, esto lo ponen en España y no paga nadie y no eh".