Las morgues se llenan de cuerpos de desaparecidos por la falta de un sistema de identificación dactilar

El pasado diciembre, el Instituto Anatómico Forense certificó que el cadáver encontrado en septiembre en un descampado de Móstoles pertenecía a Edita Emelda Piñeiro, la mujer de 80 años desaparecida junto a su perrita el 20 de mayo en la misma localidad.

El cuerpo sin vida de Edita fue hallado el 2 de septiembre por unos paseantes en un paraje por el que apenas pasa gente. El Instituto Anatómico Forense tardó más de tres meses en certificar que se trataba de la anciana mostoleña, algo que ha criticado el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills. "No es la primera vez que ocurre una tardanza similar, es vergonzoso. Por eso pedimos más prioridad en este tipo de trabajos, por el sufrimiento que ocasiona a los familiares de los desaparecidos".

Este lunes en 'Herrera en COPE' Patricia Alcaraz, psiquiatra forense y experta en medicina legal, ha dicho que esta situación "es una desgracia porque el sufrimiento es terrible. No hay cosa peor que no poder dar tierra a la persona desaparecida". En este sentido, la profesional ha alertado de que hay 3.260 personas sin poder identificar.

Entre las causas de esta situación, Alcaraz ha destacado la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y los forenses y la falta de medios. Lo peor, sin embargo, es no poder identificar los cuerpos porque "las huellas, si la persona no es un criminal, no están registradas".

"En el caso de Edita tenían todo" y tardaron tres meses. "Si no tenemos nada es mas complicada la identificación y el retraso es mayor", ha dicho. Por eso, la experta ha pedido "un sistema automático que identifique las huellas de DNI para cotejarlas con las de las personas desaparecidas para que se puedan entregar los cuerpos" con mayor celeridad.

Y es que, en las morgues se acumulan cuerpos durante meses sin hallar un dueño ante la zozobra que sufren las familias de muchos desaparecidos, pues no hay plazos para la identificación de un cadáver.