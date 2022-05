Las claves del padrón de Macarena Olona, en 'Herrera en COPE': "Es una estrategia clásica del sanchismo"

¿Podrá Macarena Olona presentarse como cabeza de lista de Vox a las elecciones andaluzas? La pregunta sigue sin tener respuesta tras conocer que el ayuntamiento de Salobreña, pueblo granadino en el que estaba empadronada la candidata, ha procedido a retirarla del padrón municipal. Vox ha recurrido la decisión y todavía falta ver qué tiene que decir la Justicia de cara a saber si Macarena Olona podrá ser la candidata del partido para el 19 de junio.

El café de redacción de 'Herrera en COPE' opina

Carmen Martínez Castro ha sido la primera en querer opinar sobre lo que ha ocurrido al trasladar la pregunta el mismo Carlos Herrera. "A mí me ha llamado la atención el episodio este tan chusco y tan absurdo de tratar de evitar que concurra la candidata de Vox", ha señalado la colaboradora del programa. "Me parece que es bastante ridículo todo. No sé si esto es una labor para ponerles más en el mapa", se ha llegado a plantear. Para Martínez Castro el tema es "realmente delirante, pretender a estas alturas que la señora Olona no pueda ser candidata a las elecciones de Andalucía", ha señalado justo para darle la palabra a Jorge Bustos.

"Yo creo que lo que quieren, con esa maniobra del ayuntamiento socialista de Salobreña, el PSOE, Ferraz, Moncloa, es estimular el victimismo, que es un gran combustible electoral para Vox", ha apuntado Jorge Bustos al hilo del análisis de Carmen Martínez Castro. "Más allá del recorrido judicial que vaya a tener eso, yo creo que al final Olona debería presentarse y creo que judicialmente así se va a acabar admitiendo", ha pronosticado el mismo Bustos.

¿Qué hay detrás del intento de vetar a Macarena Olona?

Para el periodista y colaborador de 'Herrera en COPE' todo lo ocurrido con Macarena Olona en Salobreña responde al "intento de descarrilarla de la carrera para minar a Juanma Moreno". Algo que serviría para aumentar la fractura "a través del victimismo de Vox para que no tenga tantos votos Juanma Moreno y pueda gobernar o pueda incluso aspirar a gobernar en solitario", en opinión de Bustos.

No se trataría de la primera vez que el PSOE hace algo similar, ya que, tal y como apunta Jorge Bustos, "esta es la operación, ya lo hicieron en el País Vasco, lo hicieron en otros sitios y es una estrategia clásica del sanchismo: alimentar a Vox para perjudicar a quien realmente le puede desalojar de la Moncloa, que es el PP", ha terminado por analizar el colaborador de 'Herrera en COPE'.

