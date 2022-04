Lara Dibildos, en 'Herrera en COPE': “'Hongos' es una comedia con un ritmo frenético”

Humor y sensualidad. Eso es lo que define el nuevo proyecto teatral de Lara Dibildos, 'Hongos'. La comedia, que puede verse hasta el 18 de abril en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, narra la historia de Diana. Ella tiene un problema médico con los hongos y no sabe ni cómo, ni de dónde han salido. Pero piensa averiguarlo. Para ello, somete a su marido Adrián (César Lucendo) a un interrogatorio muy extremo y divertido, y no se detendrá hasta descubrir el verdadero diagnóstico de la salud de su matrimonio.

Según su protagonista Lara Dibildos, la obra es “una comedia con un ritmo frenético”. Algo que, según ha explicado, es necesario para que la comedia “no decaiga y que el espectador no se nos escape ni un segundo”.

Sin embargo, según ha detallado, “lo bonito de este espectáculo y lo que más me gusta es que después de tantísimas risas y carcajadas, de pronto en el final damos un giro que nadie se espera y dejamos a todo el mundo pegado en la butaca porque, de pronto, todo cobra sentido”. Ya no solo con las risas, sino que son capaces de “tocar el corazoncito del público”.

Una historia, que según ha argumentado Dibildos, no es la historia de un ojo por ojo sino algo más: “Yo creo que me llevo algo más que su ojo. Le hago cosas tremendas. Eso sí, merecidas”. Una obra que se realiza en “en tono de comedia y de llevarlo al límite y de llevarle a un programa en directo de televisión y ponerle un polígrafo”. Una obra con la que, al final, “el público se hace partícipe de ese gran concurso y la verdad es que lo disfrutan muchísimo. Pero no solo ellos, también nosotros”, ha comentado, definiéndola como una “función que nos viene bien a todos. Necesitamos sentir y desconectar”.