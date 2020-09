Kitín Muñoz: “No me interesan los retos imposibles”

Dice que la profesión de explorador, no está en vías de extinción porque hay mas de 1500 exploradores en actuales viajes científicos. Kitín Muñoz, lleva 40 años inmerso en sus aventuras, navegando en balsa, conociendo cientos de culturas y tribus, y disfrutando del mundo y sus secretos.

“En algunas ocasiones me he lanzado a la aventura sin pensar porque es una llamada que algunas personas tienen, y desde pequeño quiero saber qué hay detrás de la puerta.”

Y así, se apunta a expediciones de varios meses, para experimentar los viajes de los antiguos exploradores, y conocer rincones remotos del globo, aunque a veces tome ciertos riesgos. “Tengo un entrenamiento en visibilizar dónde hay peligro, y soy un poco pesado, pero hace que una expedición sea posible”.

Por eso confirma que medita bien lo que hace: “No me interesan los retos imposibles.” Aunque a veces haya conseguido salir de situaciones imposibles, como fue el naufragio en mitad del mar a bastantes millas de la isla de Pascua. “Los pascuences cantaban canciones sobre que íbamos a morir, mientras íbamos reparando la balsa como podíamos, y si, piensas que esta puede ser la última”.

Como defensor de los aborígenes dice que “son pueblos muy distintos y he conseguido mezclar a indios, aymaras, un japonés, tahitianos o pascuences, y había armonía.” Dice que lo que les une es que viven en la naturaleza.

Le pesa mucho lo que pasa en las grandes ciudades. “Me parece una barbaridad histórica”, dice sobre esos grupos de gente que quieren derribar estatuas, “España descubrió América, ha sido la nación exploradora por excelencia, y es una aberración que alguien quiera derribar estatuas, me parece salvaje.” Como Embajador de Buena Voluntad de la Unesco se ha unido a los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas,para proteger el Patrimonio Cultural amenazado. Entregó la bandera del Club de Exploradores de Nueva York al buque Juan Sebastián Elcano, y sigue recorriendo mundo, lo último un documental explorando Marruecos, el país que le vio nacer. El amor al mundo, el amor de un explorador apasionado.