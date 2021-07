Director de ABC, sobre Camila Acosta, detenida en Cuba: “No tenemos novedades. La comunicación es imposible"

A las 10 de la mañana hora local, en La Habana, varios agentes de la policía política interceptaron a la corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, cuando salía de su casa.

Los agentes procedieron posteriormente a registrar su casa y llevarse todo su equipo de trabajo. Camila se encuentra detenida junto con una veintena de periodistas y con cientos de personas, como consecuencia de las protestas en estos últimos días.

Esta mañana el director del diario ABC, Julián Quirós, hablaba con Pilar García Muñiz en Herrera en Cope para contar lo último que saben sobre su compañera:

“Sabemos muy poquito porque no hemos tenido novedades. Además las comunicaciones en Cuba se han hecho imposibles. La última vez que hablamos con ella fue el domingo por la noche. Lo que hemos sabido lo hemos sabido por el escritor Santi Esteban, que es su pareja además, que es el que nos ha podido relatar los hechos. Anoche a última hora intentamos de nuevo alguna comunicación con la familia, pero no sabemos nada, parece que no hay novedades.”

Sobre el momento de la detención, Quirós ha explicado que la periodista salió de casa con su padre, para acompañarle a hacerse una PCR. En ese momento fue detenida por agentes de la seguridad del Estado y se le informó que iba a ser procesada por delitos contra la seguridad del Estado. “Los delitos consisten en haber grabado unos vídeos de las protestas. Algo que puede hacer cualquier ciudadano”.

A sus 28 años, desafortunadamente no es la primera vez que Camila ha sido detenida por hacer su trabajo.“El régimen tiene un código para aquellos que no pueden salir del país. Está regulada y no puede moverse libremente.”

Cuando el domingo por la noche hablaron con ella, no tuvieron la sensación de que esto iba a ocurrir. Ya son muchas horas desde que Camila se encuentra detenida, por lo que la preocupación va en aumento. Aún así, esperan tener algo más de información este mediodía

“A media mañana vamos a ver la embajada que solución nos da o que puede hacer, porque para nosotros es difícil acceder ahora mismo porque ni siquiera podemos contactar con otros medios ni con otros compañeros. Otras veces ha sido detenida y tras unas horas era liberada, pero esto se empieza a extender. Ya han pasado 16 horas desde la detención."