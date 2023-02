Juicios y vistas paralizadas, tras un mes de huelga de letrados: ¿qué exigen y hasta cuándo puede durar?

El Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia retoma la negociación con el Ministerio. Van a ser recibidos este viernes 24 de febrero durante una hora y media. Esta será la segunda reunión desde que empezaron los palos. Una reunión en la que el propio Ministerio ha puesto hora de inicio y de final, de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía. El Comité de Huelga confía que este encuentro abra las puertas a resolver las dificultades, y se puedan cumplir los acuerdos con el año pasado, tal y como dicen en un comunicado.

Por el momento, los letrados judiciales han enviado una propuesta al Ministerio de Justicia. Se trata de convencer con razones, dice a COPE Ernesto Casado, Presidente del Colegio Nacional: "Intento convencer con razones, y en este sentido creo que nosotros tenemos razón, y somos los que le estamos exponiendo al Ministerio, como sistema, para que nos entienda. No es cuestión de hacer una oposición numantina, ni de echar un pulso a ver quién gana. Es cuestión de convencer, y es lo que estamos intentando", aseguraba. Los implicados nunca pensaron que iban a llegar a una situación como esta, un mes de huelga, por lo que esperan que la ministra Pilar Llop esté en la negociación.

Desbloquear la huelga

Esta será la segunda cita que se da para intentar desbloquear la huelga indefinida que está paralizando a este colectivo y todos los procesos judiciales. ¿El motivo? La necesidad de una nueva subida salarial de los letrados y que, por el momento, no entiende de razones después de casi un mes con ello. Durante estos días se han suspendido 180.000 procedimientos -entre juicios, vistas y actuaciones judiciales de todo tipo-, algo que está afectando a miles de personas como Mercedes, que se pasó por los micrófonos de MediodíaCOPE para contar el problema que tiene con los inquilinos de la vivienda que les ha alquilado. La vista que tenía se iba a celebrar, pero debido a esta huelga se ha aplazado y, por el momento, no tiene aún fecha del juicio. "El piso lo alquilamos en su momento, dejaron de pagar, presentamos la demanda, salió favorable estábamos pendientes de la vista para el desahucio y por la huelga se ha suspendido", decía, asegurando que iba a haber suministros que, al final, se tendrían que hacer cargo ellos. El caso de Mercedes es uno más de los miles que están sin cerrar y que están suspendidos por esta huelga que hay en toda España. De media, hablamos de unos 10.000 juicios o vistas anulados cada día y unos 32 millones de euros inmovilizados en cada jornada.





Inicio y exigencias de los letrados

Y es que, fue el pasado 24 de enero cuando los letrados de la Administración comenzaron una huelga indefinida. Desde entonces, solo han mantenido una reunión para desbloquear la situación, pero sin sacar nada en claro. Los llamados anteriormente secretarios judiciales, acudieron el jueves de la semana pasada a un encuentro con el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, y otros seis altos cargos del Gobierno para llegar a un acuerdo. Sin embargo, las 15 horas que estuvieron tratando los temas no sirvieron para llegar a un entendimiento y que esto se solucionase. De hecho, las asociaciones del Comité de huelga denunciaron no haber recibido "ninguna oferta concreta" para finalizarla.

Cabe recordar que el conflicto de los letrados de la Administración de Justicia tiene su inicio tras las dos reformas legales de 2009 y 2015, en las que se otorgaba una mayor carga de trabajo no acompañada de una adecuación salarial, según aseguran los propios afectados. Aunque en un principio se asumió, en 2022, los letrados comenzaron a exigir un aumento salarial y un Estatuo que les regulase acorde con las funciones que habían asumido en los últimos años.

Pero, ¿qué están exigiendo? Actualmente se encuentran cobrando un 60-70%, y ellos están pidiendo una cláusula de reenganche para cobrar un 85% de lo que gana un juez o fiscal. Esta subida debía decretarse "antes del 15 de abril" y hacerse efectiva con efectos retroactivos desde enero de 2023, algo que no se hizo en su día y de ahí que ahora se encuentren en una huelga indefinida que, hasta que no haya un acuerdo, esta no finalizará.