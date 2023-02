Sigue la huelga de letrados de justicia al fracasar la mesa con el Ministerio

Los letrados de la Administración de Justicia, los antes llamados secretarios judiciales, seguirán la huelga indefinida que iniciaron el 24 de enero al terminar sin acuerdo tras más de quince horas su reunión con los representantes del Ministerio.

Miembros del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), de la Unión Progresista de Secretarios de Justicia (UPSJ) y de la Asociación Independientes de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) se han reunido desde las cinco de la tarde del jueves hasta pasadas las ocho de la mañana de este viernes con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y otros cargos.

Al término de la reunión ambas partes se han acusado mutuamente de no tener voluntad de negociar acuerdos.

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha asegurado que los letrados se han negado a la propuesta del Ministerio de un incremento retributivo que beneficiaría sobre todo a los que menos cobran, aunque lo someterían a consulta del colectivo, y el Ministerio ha puesto como primera condición para seguir negociando que desconvoquen la huelga.

"Cuando me he sentado con ellos había varias personas convocadas a una concentración en la puerta del Ministerio. Yo soy vasco y me ha tocado negociar muchas veces bajo presión y eso se acabó cuando se acabó el terrorismo. Bajo presión ya no es negociación", ha comentado Tontxu Rodríguez.

Ha estimado que "esta huelga no es de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo, es de personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año. Me recuerda mucho a aquellas de los pilotos o de los controladores aéreos". Y ha subrayado que "estos funcionarios han tenido este año un incremento del 14 y medio por ciento de su salario".

El secretario de Estado ha lamentado que los representantes de los letrados de la Administración de Justicia hayan salido de la reunión después de haber elevado sus exigencias respecto a las inicialmente planteadas con "un lenguaje bélico inentendible en estos tiempos".

En este sentido ha calificado de "sorprendente e insólita" su "nueva propuesta de equiparar la cuantía de sus retribuciones a la de los jueces y fiscales".

Es decir "además de que cada letrado cobre individualmente un 85 por ciento de lo que cobra el juez o el fiscal solicitan estar equiparada su masa salarial a la de un juez y por lo tanto eso sería una doble subida".

"Con su huelga indefinida están haciendo rehenes a todos los ciudadanos", ha dicho Rodríguez, que ha recordado las suspensiones de bodas, pagos de pensiones de alimentos a los niños y juicios, que está suponiendo la huelga, que está provocando además "un daño importante a abogados y procuradores".

Ha insistido en que "desde el Ministerio de Justicia le hemos propuesto estudiar una mejora del salario basada en los grupos de población de los destinos de los letrados para beneficiar fundamentalmente a los que tienen los más bajos, pero han dicho que no".

"Seguimos esperando que nos digan el resultado de esa consulta que van a hacer a sus compañeros letrados", ha mantenido el secretario de Estado.

Por su parte, Juan José Yáñez, portavoz del comité de huelga y de la UPSJ ha asegurado que "el Ministerio no tuvo ninguna intención de llegar a algún tipo de entendimiento y solo nos exigieron reiteradamente la desconvocatoria de la huelga".

Y ha añadido: "El Ministerio de Justicia ha decidido tomar de rehén a todos los ciudadanos españoles y no es cierto que hayamos elevado las exigencias salariales, estamos dispuestos a hablar de cualquier tema y así se lo hemos planteado".

El presidente del CNLAJ, Ernesto Casado, ha comentado que "es kafkiano que desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana hayan estado mirándose a la cara sin hablar nada dando la imagen de una negociación que no se ha producido".

"Hasta que hemos llegado a las ocho y media cuando el Ministerio ha dicho que tenía una reunión a las nueve y ha llegado la señora de la limpieza. Pero el comité de huelga no se ha levantado de la mesa ni ha roto la negociación", ha aclarado.