Juanma Castaño: "Esta España de Luis Enrique tiene mucho que mejorar de aquí a la Eurocopa"

Hoy se la juega España en Sevilla, en La Cartuja, contra Alemania. España tiene que ganar y a Alemania y le vale el empate, todo para estar en la fase final de la Liga de Naciones, que es un torneo cuya fase final se juega en octubre de 2021.

Así que el partido es importante, pero el torneo no es tan importante porque lo que realmente importa es la Eurocopa, que es en junio. Así que las conclusiones que saque no deberían ser independientes de si España se mete en la final o no. Es una buena piedra de toque, pero España, la España de Luis Enrique, no está para tirar cohetes se meta o no se meta en la fase final de la Liga de Naciones. Esta España de Luis Enrique tiene mucho que mejorar de aquí a la Eurocopa.