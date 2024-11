Juan Lobato desmiente en COPE que Moncloa le filtrase el documento secreto del novio de Ayuso: "Llegó a través de los medios y no de la Fiscalía"

Este lunes es noticia algo que cuenta el diario ABC. Habla del documento que custodiaba, teóricamente, el FGE en el cual se reproducía el email confidencial que el abogado de González Amador, pareja de Díaz Ayuso, había enviado a la Fiscalía para negociar una resolución a los problemas con el fisco.

Ese documento, en manos de Moncloa, que tenía que ser secreto, fue ofrecido por Moncloa al dirigente socialista madrileño Juan Lobato. El objetivo: que hiciera uso de ayer durante una sesión de control a Díaz Ayuso. Lobato se negó a usarlo, ¿por qué? Entonces, Moncloa lo filtró a la prensa y sí fue utilizado.

Nos lo explica en 'Herrera en COPE' el propio Juan Lobato.

Al comienzo de su intervención, Lobato confirma que fue la jefa de gabinete de Óscar López la que le brinda esa información aunque "no se puede decir que sea Moncloa porque, ella en ese momento trabajaba en Moncloa, pero desde dos años antes, es mi secretaria de política institucional y con la que preparo esas sesiones de control".

Lo más lógico, indica el socialista madrileño, es que "ella me diga 'oye creo que esta semana podemos hablar de listas de esperas, aquí te mando otra información', es una cosa absolutamente habitual entre nosotros".

Por tanto, incide, "no es Moncloa la que me manda nada, sino la persona con la que yo vengo trabajando con normalidad dos años antes".

Lobato preguntó de dónde se sacó eso y su respuesta fue de los medios de comunicación. Y, efectivamente, "se había publicado en El Diario.es, en El Plural, y yo me quedo tranquilo". Luego, en la sesión de control, hace referencia a ese asunto con normalidad.

Entonces, ¿para qué acude al notario a decirle algo que no ha ocurrido? Responde que, cuando seis meses después de esto "se inicia un procedimiento ante el Supremo con una denuncia que argumenta que es el FGE el que está filtrando la información, en ese momento digo que es lo contrario. Tengo claro una conversación en la que yo pregunto expresamente".

Entonces, Lobato, que es la persona que más intervenciones hizo sobre ese asunto "entiendo que el Supremo me pregunta. Por eso, dejo acreditado lo que me consta".

"ni moncloa me exige nada, ni me niego a nada, ni se filtra ese documento"

Eso es lo que deja acreditado "para, en su momento, poder exponerlo". Lo que sucede finalmente "es, no tengo ni idea cómo, un acta notarial en esta semana tan particular que tendría que haber declarado la pareja de Ayuso, esta información sale y con una versión en la que se fuerzan los hechos. Ni Moncloa me exige nada, ni me niego a nada, ni se filtra ese documento".

Al revés, dice Lobato, "el documento nos llega a través de los medios y no de la Fiscalía". Desmiente que ese documento les llegase a través de la Fiscalía y "yo lo pregunto expresamente para garantizar que todo es acorde a la legalidad. Llega porque lo están moviendo los medios de comunicación".

Lobato, como técnico de Hacienda, entendió que la utilización de ese documento podía comprometer a quién lo haya filtrado. Responde que, si hubiese venido de la Fiscalía General, "no me hubiese gustado un pelo. Pero se acredita lo contrario. Eso es lo que a mí me deja tranquilo y cuando se abre el procedimiento en el Supremo digo que eso prueba la denuncia que se está haciendo".

Por último, asegura en 'Herrera en COPE' que "no le veo ningún problema legal y por eso queda totalmente acreditado. Ya se había publicado en medios, pero, en ese momento, es cuando me dicen que sería políticamente nuevo hablar de ese tema. Seis meses después de esto, voy al notario".