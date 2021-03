Juan Costa, exministro del PP: "Si el crecimiento lleva a la destrucción medioambiental, es antieconómico"

Juan Costa, exministro del PP de Ciencia y Tecnología, ha presentado este viernes en 'Herrera en COPE' el libro “Multicapitalismo”, donde señala que el capitalismo vive una crisis de confianza, por lo que debe cambiar para conectar de nuevo con la sociedad a fin de convertirse en un capitalismo mejor.

Según ha dicho, hay que repensar el sistema porque desde la caída del Muro de Berlín “la economía es mucho más intangible” y tiene por delante el desafío del medio ambiente. Además, los ciudadanos no se han beneficiado siempre de la globalización. Por eso, hay que pasar de una economía de mercado financiero a una “economía de mercado con otros capitales como las ideas, capital intangible, medioambiental y social”.

Para el exministro, no obstante, no hay otro modelo económico mejor que el capitalismo, que ha contribuido “a la libertad e igualdad del mundo”. Pese a ello, el capitalismo se enfrenta a “una crisis de confianza, sobre todo después de la crisis del 2008. Hay una parte de las clases medias que no confían en el sistema”, por lo que “hay que adaptar las reglas a las nuevas realidades de la economía para recuperar la confianza de la mayoría social. Ese es el gran reto”, ha subrayado Costa.

El dirigente ha dicho que el debate sobre el cambio climático en ocasiones “se politiza y se apropia por algunos partidos de izquierda”, si bien Margaret Thatcher ya hablaba del calentamiento global en 1989. “Si el crecimiento de la economía lleva aparejado una destrucción medioambiental, ese crecimiento es antieconómico”, ha dicho citando a la ex primera ministra del Reino Unido.

Por otro lado, el experto ha dicho que la sociedad civil y las empresas necesitan ”líderes capaces de unir y de cohesionar”, algo que, a su jucio, “desearía que nuestro presidente hiciera” con “ mayor esfuerzo”.

Juan Costa ha criticado la decisión de subir impuestos a las empresas en situación de crisis económica porque lo que necesitan son ”ayudas directas para recuperar la solvencia”. Cuando se suben impuestos en crisis “se alimenta la destrucción de actividad económica”, ha argumentado el autor de “Multicapitalismo”.