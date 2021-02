Josep Piqué en 'Herrera en COPE': "Vamos a seguir con lo mismo: una sociedad desgarrada"

Josep Piqué, expresidente del PP en Cataluña y exministro del Gobierno de España con Aznar, ha valorado en 'Herrera en COPE' los resultados de las elecciones catalanas. Según Piqué, la única alternativa real para formar Gobierno, a pesar de la mala relación, "no es un tripartito, sino una reedición de un gobierno independentista" aunque con un cambio sustancial respecto al actual: "ERC ha quedado por encima así que habría un cambio en la presidencia". Josep Piqué considera que "vamos a seguir con lo mismo, con ese empate permanente en una sociedad dividida y desgarrada".

El expresidente del PP catalán pide que no se haga una lectura estructural de unos resultados que son coyunturales. El independentismo se mueve "entre el 25 y el 30% del censo y el constitucionalismo igual". Piqué cree que la situación es más o menos "la misma que hemos sufrido en los últimos años". Enfatiza la palabra "sufrido", porque "Cataluña está en un proceso claro de decadencia económica, de dinamismo social y moral, hasta que no salgamos de esta rueda de hámster la situación de fondo no va a cambiar".

En cuanto a la situación del centro derecha, el gran derrotado en las elecciones, Piqué no cree que los malos resultados vayan a extrapolarse a todo el territorio nacional. "Es prematuro sacar lecciones excesivas de unas elecciones que son muy específicas". El expolítico señala que el espectro de la derecha está viviendo un proceso similar al que vivió la izquierda con la aparición de Podemos. Con el surgimiento de un segundo partido y luego un tercero, "está en fase de reformulación y no se hace de un día para otro". En las anteriores elecciones, las de 2017, "alguno pensó que sería la antesala de un predominio de Ciudadanos, y ya hemos visto cómo ha acabado" destaca Piqué.

Los partidos de la derecha tendrán que vivir un proceso como el que ha vivido la izquierda. "Parecía que se produciría el sorpasso de Podemos al PSOE -insiste Josep Piqué- pero nunca se ha producido, está ganando la partida el PSOE de Pedro Sánchez".