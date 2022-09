Josep Piqué, en COPE: "Las sanciones a Rusia están empezando a hacer sus efectos"

El Foro La Toja-Vínculo Atlántico es un referente en nuestro país y es Josep Piqué, la persona tras este, quien ha venido a 'Herrera en COPE' a explicar los detalles de una nueva edición que contará con las autoridades y políticos más destacados de nuestro país.

Una edición inaugurada por Felipe VI

"Estamos en la cuarta edición", ha explicado Piqué, quien ha asegurado que se encuentran en un momento en el que se ha "consolidado el foro" a pesar de haber tenido que capear "las consecuencias de la pandemia". Como en las ediciones anteriores, Piqué ha presumido de tener "el honor de que el foro sea inaugurado por su majestad el Rey y de que entregue el premio en esta edición al pueblo ucraniano", ha avanzado en 'Herrera en COPE', sin olvidar que "tendremos un diálogo sobre todas estas cuestiones entre el ministro Albares y el ministro de Exteriores de Ucrania", ha terminado por señalar.

El papel de Borrell y la diplomacia europea

Josep Piqué no se ha querido cortar en su defensa del catalán Josep Borrell: "Su posición es muy firme y contundente. Se ha expresado con muchísima claridad. Creo que Borrell ha conseguido unificar esas voces", ha dicho en referencia a los países que conforman la Unión Europea. "Hay que apoyar a Ucrania hasta el final y el apoyo no puede ser solo financiero. Que Europa hable el lenguaje del poder, en un escenario internacional donde el uso de la fuerza está siendo habitual, no solo en Ucrania, también entre China y Taiwán", ha destacado Piqué.

La difícil situación interna en Rusia

"Es una de las premisas con las que contaba Putin y le ha salido mal", ha asegurado Piqué, quien ha querido destacar que el apoyo interno al presidente ruso se está viendo resquebrajado: "Contaba con el apoyo apabullante de una parte de la sociedad", o al menos eso pensaba Putin antes de comenzar la invasión de Ucrania.

"En el mundo abierto en el que vivimos, siempre hay resquicios. Esa aparente unanimidad no está siendo tal. Se están dando cuenta de que están siendo engañados. Las sanciones están empezando a hacer sus efectos. Ven que es una guerra que obliga a ir al frente a mucha gente", ha señalado Piqué sobre la población rusa.

El debate de la suficiencia energética y el racionamiento

"Hay un consenso muy amplio en el tema energético y medioambiental. Las circunstancias nos obliga a replantearnos el cómo y el cuándo. Es una transición que requiere replanteamientos desde el punto de vista geopolítico", ha asegurado Piqué. "Nos obliga a poner encima de la mesa un posible escenario de restricciones. En el caso de España es muy difícil abrir nuevas centrales", ha asegurado sobre el tema de la energía nuclear. "Volver a utilizar combustibles fósiles, aunque sea transitoriamente. Yo pediría sentido común y posiciones razonables", ha solicitado.

Las dolorosas recetas contra la inflación

"Le puedo expresar una opinión personal", se ha excusado Josep Piqué. "Estamos ante una inflación que tiene su origen en el alza de precios de los hidrocarburos. En la medida en que supone un empobrecimiento, lo importante es ver como se redistribuye adecuadamente entre los sectores de la sociedad", ha reclamado en su paso por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.