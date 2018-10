Josep María Flotats: “ No son muy notorios los Voltaires en la sociedad actual”

Dos de los grandes pensadores se enfrentan. Tienen opiniones opuestas de la sociedad, pero son tan brillantes que “el que asiste a esa bronca recoge ideas” y no sabe de parte de quién estar. Es La Disputa entre Voltaire y Rousseau, dirigida y protagonizada por Josep María Flotats.

“Creo que es uno de los atractivos que provoque debate, reflexión y distracción”. Porque no es una obra filosófica, sino una obra de dos filósofos, buscándose las cosquillas. Y confiesa que “personalmente tiene cierta inclinación por Voltaire, pero mi sentimiento y afecto van mucho con Rousseau”. Hay una diferencia de 20 años entre los dos, “eso les separa pero hay una admiración de Rousseau a Voltaire, y él no tiene esa admiración”. Esta obra es el desencuentro de dos personas que podrían haber sido amigos, y no lo son.

Dice Flotats, que “no son muy notorios los Voltaires en la sociedad actual, y los necesitamos porque son la sensatez en el conocimiento y la cultura”. Si en vez de Pedro Sánchez fuera Voltaire el presidente, dice que “hablaríamos francés”. En Cataluña todo iría bien y si Flotats fuera presidente... “ni borracho lo sería nunca”.