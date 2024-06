José Luis Martínez-Almeida, en COPE: "Sánchez es un perdedor y sobre su derrota está edificando su gobierno"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha pasado este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Junto a Sergio Barbosa, y tras la polémica por llamar "puto perdedor" a Pedro Sánchez tras su batacazo en las urnas en las elecciones europeas, Pérez-Almeida ha asegurado que su única equivocación fue "utilizar el lenguaje de Óscar Puente".

Así las cosas, ha retirado que "Pedro Sánchez es un perdedor y sobre su derrota está edificando su gobierno. Perdió las últimas cuatro elecciones, no es un ganador, ni un ser mitólogo. Es un perdedor y lo que hace es tratar de retener el poder a toda costa". Aun así, ha advertido, no volverá a utilizar el lenguaje del ministro de Transportes "porque no es ejemplo de modales ni de educación". Además, ha lanzado una aviso a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que debería recriminar "a Óscar Puente, no a mí".

El alcalde madrileño también ha tildado de "inadmisible" que se hable de dumping fiscal en Madrid, cuando realmente "solo aprovecha el marco del Estatuto de las Autonomías". Ha asegurado que es "sorprendente" que se los acuse de ello, cuando "cualquier comunidad puede hacerlo". Además, ha defendido que aquellas autonomías que sí lo están haciendo, "les está yendo bastante mejor que a Cataluña".

"¿Por qué no toma las mismas medidas? Desde el punto de vista jurídico es un atropello al Estado", ha agregado. Por otro lado, el alcalde madrileño ha lanzado un mensaje a los "catalanes de bien": "Si creen que por subir los impuestos a Madrid, van a mejorar las cosas en Cataluña, se equivocan enormemente. Que no crean que por subir impuestos, la gente se va a ir a Cataluña".

Homenaje de Madrid al Rey Felipe VI

Pérez-Almeida ha reivindicado este martes la decisión de la ciudad de Madrid de "vestirse de gala" con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como Rey de España. "Hay que celebrar su figura y la monarquía como Jefatura de Estado", ha apuntado el alcalde madrileño.

"Felipe VI lo está haciendo extraordinariamente bien en tiempos complicados", ha reivindicado Martínez-Almeida, motivo por el que desde el Ayuntamiento han decidido "engalanar la ciudad".

"En ese bando municipal vamos a rendir homenaje al Rey; se merece que le dediquemos un día solo a él, que lo apartemos de cualquier tipo de partidismos y voy a decir a los madrileños que tenemos que estar agradecidos a la labor que ha hecho. Mañana hagamos testimonio de nuestro cariño y agradecimiento", ha pedido Almeida.

Ha criticado a aquellas ciudades y comunidades que echan la vista a un lado en referencia a la Corona y ha reprochado que "están desnortados". "El sometimiento a los designio de Sánchez y sus necesidades y los intereses particulares de sus socios hace que los ponga por delante de los intereses de España", ha criticado el alcalde.

"El problema con el PSOE y Sánchez es que antes que España están ellos y es lo que aplican permanentemente, y ese un drama porque en España se construye desde dos grandes partidos, el PP y PSOE como fuerzas estabilizadoras que aglutinan la voluntad de la mayoría de españoles, pero eso implica que hay unas necesidades que desde el punto de vista institucional se tienen que respetar", ha agergado.

La jornada de este miércoles comenzará con un desfile militar, aunque el día conmemorativo va a estar marcado por varios actos como, por ejemplo, los reyes Felipe y Letizia entregarán una condecoración a 19 ciudadanos por su comportamiento ejemplar en la sociedad. Ya de cara a la noche, la banda de la Guardia Real dará un concierto abierto al público en la plaza de Oriente, junto al violinista Ara Malikian. Ya a las once de la noche, se proyectará un videomapping en la fachada del Palacio Real.