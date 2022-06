Jorge Bustos: "El PP nunca había llegado tan fuerte a unas elecciones andaluzas"

Un nuevo CIS antes de unas elecciones andaluzas. En este caso, asumiendo una victoria holgada del PP y coincidiendo con muchas otras encuestas publicadas por empresas privadas. ¿Qué ha cambiado? Jorge Bustos realiza su particular análisis al respecto en 'Herrera en COPE'.

Jorge Bustos y el resultado del PP en Andalucía

"Es la única explicación, la verdad. Revela cierta desesperación tener que apostarlo todo a la desmovilización de los votantes del adversario, porque los tuyos ya no se movilizan ni declarando la alerta antifascista por enésima vez, pues es bastante revelador", ha explicado Bustos sobre por qué este cambio en las tendencias del CIS.

"La sensación en Andalucía es que tanto atendiendo a las encuestas que todas coinciden bastante, como a la sensación en la calle, el PP nunca había llegado tan fuerte a unas elecciones andaluzas y nunca la izquierda había llegado tan débil", ha explicado un Bustos al que Carlos Herrera le ha querido recordar: "Cuando Arenas...", en referencia al político del PP andaluz.

Jorge Bustos ha querido trazar la diferencia que encuentra el periodista con el momento vivido entonces por el PP y cómo concurre ahora a las elecciones andaluzas: "Lo que pasa es que Arenas tenía una ventaja, que no tiene Juanma Moreno, que es que no estaba fraccionada, no había tres partidos. Es verdad que Ciudadanos está en trance existencial y ahí está Vox. Es más difícil, con perdón a la gesta de Arenas, el reto de Juanma Moreno que el que tuvo Arenas. Lo que pasa es que aquí hay un peligro que es el exceso de confianza. Creo que es el único peligro real. Es, o bien un error fruto de ese exceso de confianza en la campaña de Juanma Moreno, o bien que se confíen los propios votantes del centro, centro-derecha y no vayan a votar y se vayan a la playa el 19 de junio", ha analizado.

"Son los mayores riesgos a los que se enfrenta un Moreno Bonilla que ha conseguido sintonizar con la temperatura política mayoritaria de Andalucía y que puede tener un resultado que consolide un giro sociológico histórico", ha terminado por concluir Jorge Bustos en 'Herrera en COPE'.

