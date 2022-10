Joaquín José en 'Herrera en COPE': “Yo siempre he estado a favor de la pena de muerte, creía en la justicia"

Joaquín José Martínez, fue el primer europeo en salir del corredor de la muerte en Estados Unidos. Pasó de ser un joven con todo en la vida, a vivir la peor pesadilla que se podía imaginar. Con 24 años, fue detenido en Florida acusado de un doble homicidio que lo llevó al corredor de la muerte. Un delito, que no cometió. Joaquín le dice a Alberto Herrera: “Es inolvidable la experiencia que he vivido”. Se define así mismo cómo era con esa edad: “Miro atrás y ahora mismo no sería amigo mio a día de hoy. Era un chico desorganizado, ignorante, prepotente. Pensaba que lo podía tener todo”. “Lamentablemente, en algún momento me perdí en mis maneras, en el camino que estaba tomando y acabé como acabé”.

¿Qué paso aquél día de 1996 en Florida? El gallego, que vive en Valencia actualmente dice: “Era un día de fútbol americano y recuerdo que iba a visitar a mis hijas, estaba en trámites de divorcio. Al salir de la casa, después de estar discutiendo con mi mujer, me detienen, me llevan a la comisaría y me culpan de un doble asesinato”. “No estaba muy en la conversación que había tenido con mi exmujer”. Ella, en un momento de arrebato hizo una llamada a la policía pensando que estaría como mucho dos noches en el calabozo, pero no fue así: “Ella llamó a la policía para decirle que pensaba que tenía algo que ver”. “En ese momento, tienen una supuesta grabación en la que yo confieso ese delito en casa de mi exmujer”. “Llego a los calabozos, a la cárcel y voy exigiendo estas pruebas, y con el tiempo, nos dimos cuenta que había sido manipulada”.

Cómo puede sentirse una persona que sabe que es inocente y que su destino es la muerte, le pregunta Alberto : “Yo siempre he estado a favor de la pena de muerte. Yo pensaba; a mi no me pueden condenar a pena de muerte, yo creo en el sistema. No tenía miedo a nadie ni a nada, pensaba que después del juicio iba a volver a casa”. “Lo peor fue la sensación de traición por un sistema que yo he apoyado toda mi vida”.- Responde Joaquín, que define el corredor de la muerte como un lugar oscuro que no sabe si la muerte huele de alguna manera, pero dice que no ha podido oler algo así fuera de allí: “Es casi el fin, es peor que el infierno, es el camino hacia el día de tu ejecución, el día que va a acabar tu vida”.

Joaquín, nada más llegar a la cárcel ya era conocido: “Escuchaba voces de los compañeros que me decían ¿Tú eres el español?, también me decían ¿Quieres comer algo, leer algo o ver algo? Y yo me preguntaba, esta gente, son los mismos asesinos, los mismos monstruos a los que yo he criticado toda mi vida y los tengo aquí, a mi lado”. La esperanza la recuperó gracias a sus padres y su abogado: “Marcos García-Montes era mi ángel de la guarda y mis padres son mi vida, sin ellos no podría estar aquí”.