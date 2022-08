Jawad Hosseini, refugiado afgano en España: "Tuve que huir con mi mujer embarazada esperando horas sin agua"

¿Qué recuerdan de aquel 15 de agosto de 2021? Seguro que estarían en casa, disfrutando de la Fiesta Nacional de la Caridad, de sus vacaciones, en la playa… Sea como sea, un recuerdo bueno o, al menos, pacífico. Pacífico, porque hace un año los talibanes no tomaron tu ciudad. Y es que se cumple un año de la toma de los talibanes de Kabul, en Afganistán. Miles de afganos tuvieron que huir rápidamente del país porque el peligro que se corría y que persiste a día de hoy era insoportable. En Herrera en COPE, Alberto Herrera ha podido conocer de primera mano cómo un refugiado afgano huyó del país. Su nombre es Jawad Hosseini, trabajaba en una clínica médica en Kabul y ahora vive en España después de huir con su mujer tras la llegada de los talibanes.

Hosseini recuerda también perfectamente cómo vivió ese fatídico día: “Recordar ese día es muy difícil. Nosotros vivíamos en Herat y mi mujer me llamó de que entraban los talibanes en el país cuando estaba trabajando en mi clínica”. También explica cómo fue su huida: “Es un momento que no puedo olvidar. Todos los ciudadanos estaban en sus casas, las tiendas estaban cerradas”. La caída de Afganistán no se la esperó nadie. Ni siquiera los propios afganos. “No pensábamos que Afganistán cayese. Era difícil de pensar, sobre todo para los jóvenes que no han vivido la ocupación talibán”.

Jawad Hosseini también le ha contado a Alberto Herrera cómo fueron los días después de la ocupación de los talibanes: “Cuando llegan, todas nuestras esperanzas se perdieron. Nuestra única manera de sobrevivir era huir de Afganistán. Cuando nos enteramos de la ayuda de España, nos alegramos mucho, pero no sabíamos como podíamos llegar a Kabul”. También ha recordado el momento en el que se encontraron en el aeropuerto de Kabul cuando llegaron los aviones: “Entrar por la puerta era imposible, encima con una mujer embarazada. Y mi mujer me dijo que no podíamos, que no había otra solución. Además, hacía mucho calor porque era agosto. Durante el día, intenté llamar al embajador español, pero fue imposible. Al final, a las 5 de la mañana pudimos entrar después de estar horas y horas de pie y sin agua”. Hosseini recalcó la ayuda de los soldados españoles en esta intervención “en nombre de todos los afganos”.

Precisamente, Alexis, uno de los soldados españoles que ayudó a Jawad quiso mandarle un mensaje muy emotivo durante el programa: “Hola Jawad. Me alegro mucho de escucharte. No te conocía de nada, hasta que Antonio (Pampliega) se movió muchísimo para que pudieses salir con toda tu familia de Afganistán. Le tenías muy preocupado. Yo también, por todo lo que Antonio me dijo sobre lo que habías pasado para poder salir del país. Estoy seguro de que no es fácil empezar de cero en un nuevo país, pero espero que los españoles estemos a la altura”.