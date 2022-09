Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia: "Va a haber un esfuerzo colectivo por contener la inflación"

El presidente de Iberia se ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para repasar algunos de los aspectos fundamentales de una de las compañías que han estado presentes en la vida de todos los españoles. Tanto es así que Iberia surca los cielos de España, y otras muchas partes del mundo, al menos desde el año 1927. Javier Sánchez-Prieto no conoció esa época, pero le ha querido contar a Carlos Herrera, desde su visión como presidente de la aerolínea, cómo están las cosas hoy en día.

Un verano singular

"Desmontar un avión y volverlo a montar", es una de las virtudes que Carlos Herrera ha destacado del presidente de la compañía, quien ha continuado analizando cómo se ha vivido en Iberia este verano tras los años de la pandemia: "El verano ha sido complejo desde el punto de vista de las operaciones. Los ERTE han sido una buena herramienta para el mantenimiento del empleo", ha querido destacar Javier.

Sánchez-Prieto no ha dudado en sacar pecho con el hecho de que "Iberia ha sido la compañía más puntual de Europa", en los últimos meses, mientras que "en términos de la demanda" ha considerado que esta se ha mantenido "robusta".

"Estamos a niveles del 85 %, pero con todos los destinos prácticamente recuperados, con nuevas rutas", ha señalado el presidente de Iberia en 'Herrera en COPE', sin obviar que, por ejemplo, "en el mes de julio, España recibió 1,9 millones de turistas".

El panorama que viene

Uno de los asuntos que no se podían evitar señalar en la entrevista es el futuro que está por venir. Para el presidente de Iberia, queda claro que "estamos viendo con cierta preocupación el panorama al que nos podemos enfrentar en los próximos meses".

Algo que no evita que Sánchez-Prieto se sienta optimista de cara a lo que está por venir: "Mi opinión no es tan negativa. Creo que va a haber un esfuerzo colectivo por contener la inflación. El contexto macro se irá ajustando. El ritmo de entrada de reservas no ha caído, la demanda continúa robusta", ha querido destacar el presidente de Iberia en 'Herrera en COPE'.