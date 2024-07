Javier Rupérez, exembajador en EEUU, sobre Trump: "No creo que haya ningún tipo de explicación conspiratoria"

El mitin de Donald Trump el pasado sábado en Pensilvania pasará a la historia después de su intento de asesinato. Finalmente todo quedó en un "susto". El candidato republicano a la Casa Blanca abandonó el lugar de los hechos rodeado por todo su equipo de seguridad y, para su suerte, una bala que alcanzó la parte superior de su oreja derecha, sin sufrir más daños. Un asunto que ha ocupado las portadas de todos los medios durante los últimos días.

En 'Herrera en COPE' hablamos con Javier Rupérez, exembajador español en Washington, ante la OTAN y la OCDE, además de ser asesor de Hispanic Council. Ha señalado que, al final, Trump "se ha encontrado con una nueva visibilidad", todo ello solo por el hecho "de que es una víctima directa de un atentado".

"Eso, directa o indirectamente, lo va a explotar, si no lo está haciendo ya", ha señalado. En cualquier caso, para él el mayor perjudicado de todo esto será Joe Biden. "El atentado ha venido a complicar su situación y, en el fondo, la víctima del atentado no es Trump, es Biden; quien va a pagar el pato será Biden. Lo queramos o no, el atentado ha creado una nueva dimensión política y popular", ya que ahora "Trump tiene más visibilidad".

Muchas personas han criticado duramente a los servicios de seguridad del candidato presidencial y se han construido todo tipo de teorías en torno a los motivos de este intento de asesinato. No obstante, su análisis es "más sencillo" y apunta que "siempre hay errores en los servicios de seguridad".

Recuerda que los hubo "el 11-S en las Torres Gemelas, el 11-M en Atocha y lo ha habido ahora". Así las cosas, Rupérez asegura que "hay una tendencia a construir una serie de explicaciones conspiratorias". Por ello, él opta por dejar estas teorías al lado y considera que, posiblemente, "el muchacho estaba trastornado, pero no creo que haya algún otro tipo de explicación conspiratoria mas allá que los servicios de seguridad han fallado".

Esto, a su juicio, "significa que tienen que mejorar, pero eso pasa y nos debe llevar a una conclusión: no carguemos las culpas sobre los servicios de seguridad", agrega.

En otro orden de cosas, el exembajador recuerda que "el nivel de violencia en Estados Unidos es horrible" y esta situación, seguramente, complique todavía más el escenario en el país. "Hay una polarización que se traduce en la posibilidad de usarlas armas y es una de las cosas que debe considerar el país", lamenta.

El diplomático admite que él es de los primeros que "lamentaría que Trump ganara las elecciones, no solo por el cambio brutal que puede causar en la política exterior, sino por toda su concepción política o su falta de concepción política". Recuerda que el candidato republicano es "un personaje sin escrúpulos que tiene como finalidad su propio poder y está dispuesto a cualquier cosa para conseguirlo. Es un ultranacionalista y un aislacionista. Si Trump gana vamos a tener un mundo enormemente complejo y negativo", concluye.