Javier Fernández: "Irme fuera me ayudó a ver que yo podría ser un gran patinador"

Se caía 300 veces al día y seguía. Un golpe en el coxis, un toquecito en la rodilla, que si un corte en la mano... da igual. Para Javier Fernández, caerse solo era la antesala a levantarse. O era masoca, o un cabezón. Su primer reto lo afrontó con solo 17 años cuando le fichó el técnico ruso Nikolai Morórov y se tuvo que ir a EEUU sin saber inglés, donde le tenían que dar las órdenes por señas.

El palmarés de Javier Fernández ya lo conocen: se resume en siete veces campeón de Europa, dos veces campeón del mundo y medallista olímpico de patinaje artístico. Aún tiene pendiente colocar los trofeos y medallas que están metidos y cajas y cajones en su habitación, pero anda muy liado, con un espectáculo "Revolution On Ice" que tiene mucho de su historia personal. Un espectáculo de música, teatro, luces y baile, que se va de gira en los próximos dos meses. Dice que es "un proyecto que tiene un hilo conductor y donde las personas tienen la suerte de ver más de una cosa a la vez". Las personas que salen del espectáculo, realmente salen tocados. "Da igual si eres un niño o un adulto, lo dirigimos a todo tipo de edades".

El día a día sigue con las cuchillas en el hielo, y dice Javier Fernández "que los golpes tontos son los que más duelen". Y cuanto más joven más te caes, aunque confiesa en Herrera en COPE que "si entrenas todos los días, te caes todos los días". Javier recuerda que hubo gente que hace mucho tiempo tenía sus dudas de que llegaría tan lejos: "muchos veían que si me iba a entrenar a otro sitio, no me iba a ir bien, y creo que han reconocido su error". No sabe qué hubiera pasado de haberse quedado pero dice que no se arrepiente de todas las decisiones que ha tomado. Es más "irme fuera me ha ayudado a ver que yo podía ser un gran patinador".

Ahora ha dejado de competir pero no de patinar, y su espectáculo le ayuda a seguir defendiendo su deporte, un deporte que soñó y que se hizo realidad a base de golpes tontos, y menos tontos.