Javier de Andrés, PP vasco: "El PNV está en la órbita de la izquierda, hay que ofrecer una alternativa"

Javier de Andrés Guerra es diputado por Álava del PP y candidato a presidir esta formación en la autonomía. Apartado de la vida pública, le han ido a buscar para afrontar un nuevo reto político. Ha explicado en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que se marchó del foco mediático cuando se produjo una moción de censura y cayó el gobierno de Rajoy.

Audio





"Alfonso Alonso, que estaba en el PP Vasco, me pidió ayuda. Ahora, han sido muchos los compañeros que me han pedido que volviese. Sacamos el acta y me han animado a dar este paso y lo doy con muchísima ilusión y ganas", cuenta.

Sobre los retos que tiene por delante la formación, explica que es necesario seguir reivindicando una defensa ética de la libertad y los derechos fundamentales. "Vamos a atender a las nuevas circunstancias. Hay una radicalización de la política española, con la irrupción de Podemos y Bildu. Esto ha situado al PSOE, Junts..., en esa órbita. Ante eso, y esa aproximación del PNV, el PP del País Vasco tiene que ofrecer una alternativa".





De los 18 diputados que representaban a los vascos en la anterior legislatura, 17 han aprobado todas las leyes de Montero y cree que "la sociedad vasca no es así. Somos muchos más los que estamos disconformes con esto. Es donde yo creo que tenemos que estar especialmente en la nueva etapa".

Respecto a la posición actual del PNV, incide en que "están en la órbita de la izquierda. Esto viene siendo así hace mucho tiempo. El esfuerzo del PNV por demonizar a la derecha ha constituido una sociedad vasca que es punta de lanza de la izquierda en este momento".

Anticipa que, aunque Bildu saque un buen resultado electoral, "el lehendakari será de la coalición PNV-PSOE que es muy fuerte".

"Deseo que la política vasca se centre ante la irrupción de una izquierda radical que toma decisiones populistas"



Las políticas de Sánchez, ha denunciado De Andrés, están llevando a un gasto público y no la inversión. Esto afecta especialmente al País Vasco. "Según la EPA, somos la cuarta autonomía con menos paro. La población dedicada a la materia industrial, nos hemos bajado a menos del 20%. La política de izquierda tiene sus efectos y ahora podíamos decir que tenemos razón. Hay decisiones que nos afectan en materia de mercado español e inversiones que nos han conducido a una mala situación".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De Andrés, en los micrófonos de 'Herrera en COPE', desea "que la política vasca se centre ante la irrupción de una izquierda radical que toma decisiones populistas". Y otros datos malos en relación con el trabajo en la autonomía, tienen el absentismo laboral más alto de España. "Y resulta que aquí la sanidad y la educación son las más caras, pero no son las mejores porque se están gestionando mal".

Respecto a la amnistía, el candidato popular en el País Vasco denuncia que siente desánimo y una sensación de que se pierde la igualdad y libertad de los españoles. "Hay un daño a la Constitución como elemento de libertad e igualdad. Perdemos la tutela judicial, se nos ha causado un daño en la convivencia. Se nos va a impedir poder actuar como tutores de la justicia en España", denuncia.

Por último, añade que aprecia una "modificación del artículo 2 de la Constitución que dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. El PSOE la va a reescribir para decir que reside en Waterloo".