Javier Alonso, en 'Herrera en COPE': “La guerra del discurso ya está ganada por Zelenski y Putin lo sabe”

La emoción es uno de los requisitos imprescindibles a la hora de dar un buen discurso. No necesariamente decir la verdad. Solo hay que ver a varios personajes históricos que lo han hecho como Mandela, Cortés, Churchill, Hitler o incluso Ghandi. Personas que son capaces de persuadir a cualquiera para conseguir sus objetivos. A pesar de que no sea correcto.

No solo es necesario emocionar a la gente. También es útil tener buenos argumentos. Algo que ha descubierto Javier Alonso. Él acaba de presentar 'Discursos históricos', un libro en el que repasa trece de esos discursos, incluyendo algunos de los más conocidos.

Declaraciones entre las que bien podrían entrar los últimos discursos de Zelenski, de los que ha estado muy atento Javier Alonso, que ha querido destacar la posición de partida que tiene el presidente ucraniano: “Le permite explotar las emociones del auditorio. Yo creo que es mucho más fácil construir un buen discurso desde una posición de debilidad, de sufrimiento o de crisis que desde una posición de victoria”.

Además ha querido resaltar otra cualidad que beneficia a Zelenski, el hecho de ser actor, aunque para él no es característico. De hecho, ha comentado que “también hay actores que cogen el micrófono y dicen bobadas”. Pero no es el caso del dirigente ucraniano. Según el filólogo, “él tiene algo más y construye bien sus discursos y es capaz de apelar a las emociones de la audiencia”. Tanto que, tras ser preguntado por Carlos Herrera, el escritor no ha dudado en afirmar que “la guerra del discurso ya está ganada por Zelenski y creo que Putin lo sabe ya que ni siquiera entra a competir”.

Sobre como construir un buen discurso, Javier Alonso ha confirmado que no es necesario contar toda la verdad. De hecho, según él, “puedes no tener ni un gramo de razón y construir un magnífico discurso y convencer a la audiencia” demostrando así que saber construir un buen discurso es “todo un arte”.