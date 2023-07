Israel Fernández, cantaor, en 'Herrera en COPE': "Para escribir, te tienen que pasar cosas”

Paco de Lucía dijo que lo que se aprende en una juerga flamenca no se aprende en ningún sitio, una fiesta flamenca es un rato improvisado en el que todo el mundo comparte, disfruta y suele aportar algo, un ritmo, un cante, en la familia Fernández del Corral de Almaguer, el Israel de tres años era el que se encargaba de dejarlos a todos con la boca abierta.

De padre albañil y fruto de una estirpe de vendedores ambulantes, el canto nunca estuvo profesionalizado en su casa, únicamente su abuela Petra nació con el sueño de dedicarse a la música. Este artista no ha ido al conservatorio ni ha estudiado música…la Mancha, su tierra no es lo mismo que Andalucía en lo que al cante hondo se refiere, pero eso no impidió que el se nutriera de su gran pasión, la música.

Israel Fernández debe su fama a su madre, responsable de llamar al casting de un programa de televisión llamado ‘Tu gran día’ presentado por Juan y Medio y Lolita. Con apenas catorce años, la cantante María Jiménez quedó prendada de él en su segunda aparición televisiva, esta vez en el programa ‘Gente de primera’, que le amadrinó con un cariño muy especial cuando era niño que estaba floreciendo. Israel Fernández nunca ha dejado de cantar, su voz pasó de ser la de un niño a la de un hombre sin casi darse cuenta, sin dejar que el cambio hormonal propio de la edad consiguiera hacer mella en su carrera.

La tradición impregnada en su voz, su forma de cantar siempre manteniendo vivas sus raíces es la mejor seña de identidad con la que ha exportado el flamenco fuera de nuestras fronteras. El 26 de julio canta en el Teatro Real de Madrid, para él es un sueño cumplido. Está de gira por su último álbum Pura Sangre: Escrito por el propio Israel algo muy inusual en un flamenco, que se trata de su trabajo más personal, en él habla de su manera de relacionarse con el mundo: “Para escribir, te tienen que pasar cosas”. Y de cosas, habla precisamente de su música.