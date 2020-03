El irónico 'recado' de Carlos Herrera a Junqueras y Puigdemont por sufrir la "entrañable dictadura española"

Carlos Herrera ha aprovechado su monólogo de las 06.00 para llamar la atención del independentista Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en su falacia de asemejar al Estado español con una dictadura. Recordemos que el líder de ERC sale hoy prisión de Lledoners, en la que cumple una condena de 13 años por sedición, malversación y desobediencia por el Procés. En esta ocasión, Junqueras iniciará tareas de docencia en la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, en la localidad barcelonesa de Manresa.

Por su parte, Oriol Romeva ya salió ayer de la cárcel, y son siete los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo los que han podido salir de prisión con permisos para trabajar o cuidar de familiares dependientes en aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario. En la misma línea, los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull han iniciado los trámites para solicitar las respectivas autorizaciones.

Además, el 25 de febrero abandonaba también Lledoners el expresidente de la Asamble Nacional Catalana (ANC) y exdiputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, para hacer voluntariado en la Fundación Canpedró tres días a la semana. La Fiscalía, no obstante, ha recurrido los diferentes permisos concedidos a los presos argumentando que las actividades que realizan fuera son "un tercer grado encubierto".

En este contexto, Herrera ha ironizado sobre lo "entrañable" de la "dictadura española" que permite a los independentistas realizar este tipo de labores. Asimismo, también se ha referido a la vinculación de la universidad donde impartirá clases de Historia Junqueras con el independentismo.

Herrera sobre la Universidad de Vic y el separatismo

"Hoy es el día en el que sale Oriol Junqueras de la cárcel a dar clase a la muchachada universitaria de Vic. Vic que vamos es la madrasa, eso es una madrasa de verdad, del independentismo. Del independentismo puro y duro. Es una universidad, cómo les podría decir, privada pero depende de una fundación pública. Bueno, quizás saber quién preside ese patronato de la universidad nos saque de dudas... la alcaldesa de Vic, Anna Erra. Esta es la que decía que hay catalanes de verdad que parecen autóctonos y catalanes 'low cost' a los que hay que hablar en catalán para que no se desvíen del paraíso", detallaba Carlos Herrera

Herrera sobre la falsa tiranía de la "dictadura española"

"Así que fíjense ustedes, si uno hace caso de los separatistas y se cree realmente eso de que España es una tiranía despótica y un régimen oscurantista... A ver, la verdad es que es una dictadura muy entrañable porque el máximo responsable de un golpe de Estado después de 800 días, es decir, no llega al 20% de su condena y ya tiene libertad para ir a andar. Y, bueno, no solo va a dar clases, más cosas... Claro, cómo ustedes no podrían imaginar lo tremenda que es esta dictadura española para Puigdemont y compañía", añadía el comunicador.