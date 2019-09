La irónica felicitación de Herrera a Sánchez por su éxito en el “teatrillo” de formar Gobierno

Carlos Herrera ha comenzado la mañana de este miércoles felicitando de manera irónica al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por el éxito obtenido en su estrategia de consecución de una repetición electoral. Algo que para el comunicador estaba claro desde el principio, y que muestra una visión de España “egoísta” y “partidista”.

“Enhorabuena Sánchez, enhorabuena. Ya tienes lo que querías. Por fin ha finalizado el teatrillo para construir un relato. A esto es a lo que se ha dedicado el encargado por el Rey de buscar apoyos para lograr una investidura, a hacer ver que quería pactar, pero sin ceder absolutamente nada. Eso es imposible y ahora fíjense ustedes, nosotros, nosotros los ciudadanos hemos de volver a hacer lo que no sabe hacer la clase política. Y sobre todo, particularmente dentro de la clase política, el encargado como saben ustedes de buscar apoyos, que no ha hecho más qué exigir pleitesía”, ha comentado de manera contundente Herrera.

“Todo para repetir elecciones porque le dicen que con eso va a obtener más escaños. Una decisión que tenía tomada desde hace meses y nos ha estado, literalmente, tomando el pelo durante todo este tiempo a todos y, particularmente, a sus votantes. A ver, cuatro elecciones en 4 años es un disparate espectacular, pero claro, a esto se llega cuando lo que prima es el interés particular, el interés partidista, no el interés del país, no el interés general”, ha terminado diciendo el comunicador.

Palabras a las que Herrera ha querido añadir una nota económica que no debe ser pasada por alto. Refiriéndose al factor de riesgo que puede provocar otra contienda electoral en unos momentos en los que la economía mundial se tambalea.