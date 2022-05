Investigador finlandés: “Si Finlandia entra en la OTAN, estamos preparados para lo que venga de Rusia"

Desde que empezara la invasión de Rusi a Ucrania, Putin también ha amenazado a Finlandia y Suecia si finalmente deciden entrar en la OTAN. ¿Qué harán estos países? En 'Herrera en COPE' hablamos con Tuomas Iso-Markku, investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales que consider “muy probable que Finlandia, al menos, vaya a presentar una solicitud para entrar en la OTAN” una vez que ya se están acercando a las fechas claves, ya que como nos cuenta “el presidente ha anunciado que el 12 de mayo, como muy tarde, va a anunciar su posición en torno a la adhesión a la OTAN”.

Asegura que “el partido que gobierna, el partido socialdemócrata tiene este fin de semana una reunión en la que se espera que tomen la decisión de si apoyan o no la adhesión a la OTAN, y todos partimos de la base que van a decir que sí”.

Y, además, como nos dice Tuomas cuentan con una “mayoría muy amplia” de la sociedad finlandesa que está a favor de que su país entre en la OTAN, destacando que “es la primera vez en la historia que tenemos esa mayoría”. Una situación que ha dado “un giro radica en la opinión pública tras el ataque ruso del 24 de febrero”.

“Estamos preparados para lo que venga”, confiesa Iso-Markku ante las amenazas de Rusia si finalmente Finalandi y Suecia entran en la OTAN. Incide en que “las amenazas rusas son una manera de presionar a estos dos países de que tomen el paso de entrar o no en la OTAN” y señala que “ahora mismo, esas amenazas ya no funcionan”. Aunque sí estima que habrá consecuencias de producirse la adhesión “pero no sabemos cuáles serán, podría ser algún ataque cibernético o algún tipo de operación híbrida”.

Finlandia cuneta con una gran capacidad defensiva porque “tiene un Ejército de Tierra muy potente y, dentro de poco, a tener también una fuerza aérea muy potente ya que el año pasado anunció la compra de 64 cazas F-35, que son los más modernos que os puede ofrecer el mercado en este momento”.





DEPENDENCIA DE FINLANDIA RECURSOS ENERGÉTICOS RUSOS





Al igual que el resto de países europeos, Finlandia también depende de los recursos energéticos rusos y del gas, aunque matiza que “la dependencia del gas de Finlandia no es muy grande. El gas no tiene mucha importancia en el conjunto total de nuestro consumo energía y para nuestro país no sería un problema tan grande como para otros muchos países europeos”.