¿Intervenir los precios del alquiler ayudaría a resolver el problema de la vivienda? Esto es lo que ha ocurrido en otros países

La situación de la vivienda en nuestro país es uno de los problemas que más preocupa a los españoles. ¿Las medidas propuestas por el PP son la solución? ¿Y las del PSOE? ¿Qué diferencias hay entre ambas y en qué coinciden?

Para responder a estas y muchas otras preguntas, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra y experto en materia de vivienda, José García Montalvo.

En primer lugar, ha realizado una pequeña comparativa entre lo propuesto por los principales partidos: "En el fondo hay muchos puntos en común y también alguna diferencia significativa. El PP no habla de vivienda social en alquiler, mientras que los tres primeros puntos del PSOE van sobre esto, que crezca este parque. Pero sí hay muchos puntos de coincidencia, el diagnóstico lo tenemos hecho de hace mucho tiempo".

¿Los compradores son solventes?

En cuanto a la solvencia de los compradores, explica que "La comparación fundamental respecto a lo que sucedía en los 2000 es que en aquel momento los criterios para la concesión de créditos hipotecarios eran excesivamente laxos. Ahora se conceden con criterios más estrictos. Si coges los indicadores más importantes del mercado inmobiliario y miras donde está España peor localizada, no estamos especialmente mal situados en accesibilidad".

La construcción de viviendas del estado

Ante la pregunta de si el Estado debe construir vivienda, García Montalvo aclara que "Depende de qué parque, en el de vivienda social es difícil que el sector privado pueda hacerlo porque se requiere cierta rentabilidad y esta construcción no loo haría. El sector privado debe participar en lo que se llamaría el segmento de vivienda asequible, en colaboración público-privada".

Compra venta a extranjeros

Por otro lado, entre las medidas se habla de limitar la compra de vivienda a ciudadanos extracomunitarios no residentes: "Esto es una medida que se inició en Canadá y que en el caso español tendría un impacto mucho menor porque la mayoría de extranjeros que compra vivienda en España son comunitarios y a esos no se les puede imponer nada. Intentar reprimir la demanda no es la forma adecuada de afrontar este problema".

Intervenir precios del alquiler, ¿sí o no?

Por último, se ha pronunciado sobre si sería positivo intervenir los precios del alquiler: "Esto no es una solución y la gran mayoría de experiencias internacionales lo demuestran. Aquí el problema que hay son las colas, sale una vivienda y tienes 100 llamadas en un día. Si limito el precio, lo único que hago es favorecer al primero de la cola, pero los que están al final que son los inmigrantes, estudiantes o familias monoparentales no salen de la cola.

Archivo/ Viviendas de lujo en Ávila

El precio medio cae, ¿pero a quién se beneficia cuando el propietario tiene a 100 personas para elegir? La única forma de que desaparezca el problema es que no desaparezcan las colas y para eso hace falta más oferta.

Respecto a la seguridad jurídica de los propietarios a la hora de alquilar su piso, apunta que "no debe ser muy infundado cuando tanto PP como PSOE proponen medidas en esta línea. Es un aspecto fundamental de este mercado para que la oferta se mantenga o aumente lo máximo posible".