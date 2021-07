Inocencio Arias: "¿Qué pasaría si dijese que Franco hizo una excelente política hidráulica? ¿Sería multado?"

"Cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento al franquismo será sancionada". Así lo establece la futura Ley de Memoria Histórica del País Vasco que detalla los diferentes puntos que se tendrán en cuenta para castigar, entre los cuales estaca este último. La Memoria Histórica sigue siendo, por tanto, uno de los temas fetiches de la actualidad de nuestro país y como tal, no podía pasar inadvertido por Herrera en COPE.

Los tertulianos han entrado a valorar la decisión que ha tomado el Gobierno del País Vasco, y especialmente Inocencio Arias, que ha sido especialmente tajante y sarcástico con su opinión sobre la nueva norma: "si una persona aprueba las ejecuciones que hizo Franco entiendo que se le multe", no sin obviar las que realizó el bando republicano. Pero la duda emerge de nuevo para Arias, quien se cuestiona si el hecho de afirmar que "Franco hizo una política hidráulica y exterior con Iberoamérica, ¿se podría llegar a multar aunque sea con 100?€?".

Resultó llamativo también para todos los participantes de la tertulia, el hecho de que no se mencione nada de los crímenes de ETA y del terrorismo en nuestro país, ironizando respecto a si "se contempla o no la apología a los atentados y al terrorismo" de la banda terrorista. Inocencio Arias continuaba con el sarcasmo refiriéndose a un miembro del Gobierno: "¿me pueden multar mientras hay un Secretario de Estado que dice que no le importaría meter un navajazo de la que pase por La Zarzuela, al Rey de España, nada más y nada menos que un Jefe de Estado?".

"¿Decir que Franco creó una clase media es sancionable y exaltar a un asesino de ETA es algo legal?, pero esto qué es..." La indignación e incredulidad que el propio Arias mostraba es el reflejo de lo que piensan ahora mismo muchos españoles con una Ley de Memoria Histórica que según muchos parece que obedece más a un discurso y postulación política que a honrar y venerar a aquellas personas que dieron la vida por sus ideales y su país en la Guerra Civil.