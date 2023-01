La iniciativa de una vecina de un pueblo de Ciudad Real para reinventar su tienda de ropa: "Me daba vergüenza"

'Quiérete' es el eslogan que María José Ramírez utiliza para todos sus desfiles de moda de mujeres. Mujeres a las que ella denomina 'reales'. Pero ese 'quiérete' es mucho más que un simple eslogan para María José. Es una forma de vivir, de ver y entender el mundo actual… 'Quiérete' es la gasolina con la que esta ciudadrealeña ha empujado su sueño hasta hoy. Un sueño sencillo, pero nada fácil de mantener en los tiempos que corren: vivir en su pueblo, trabajar en su pueblo, sacar adelante a su familia en su pueblo y 'virgencita, virgencita… que no tenga que cerrar y mudarme a una gran ciudad'. Y todo con más de 50 años.

A María José Ramírez le gusta presumir de su pueblo, Moral de Calatrava, en Ciudad Real. Le gusta trabajar en su pueblo, que a penas supera los 5.000 habitantes. En su tienda de ropa, la que su familia abrió hace más de 33 años. Le gusta la moda, le gustan las mujeres rurales, le gusta y presume de las mujeres de más de 50 años.

Le gusta trabajar y empujar ese sueño para que ni una gran ciudad, ni la crisis, ni la despoblación del medio rural, ni la venta online, ni las redes sociales, ni la modernidad exacerbada lo haga desaparecer cualquier mañana de estas.

Para que ese mundo no se vaya al traste por el sumidero, María José ha tenido una idea de lo más transgresora. Ahora, en febrero, va a reunir en su pueblo, te recuerdo Moral de Calatrava, Ciudad Real, a más de una decena de influencers de Madrid para: primero y fundamental, que conozcan su tienda y su pueblo, y segundo, para hablar de moda. Moda en el entorno rural y moda para las mujeres a partir de los 50 años. Ya sabes, 'si la montaña no va a Mahoma, Mahoma es quien irá a la montaña'. Influencer en el medio rural para hablar y conocer la moda en el entorno rural.

María José sabe perfectamente que los sueños hay que empujarlos, que no vienen con batería o ruedas y que, lo habitual es que pesen un quintal. Pero, este sueño ya está en marcha. De hecho, ella misma ha explicado en 'Herrera en COPE' que "es muy importante que tengas gente a tu alrededor que tira contigo del carro". "Es un proyecto muy ilusionante", agrega. Para este proyecto ha contado la historia al hotel Palacio del gobernador, que es donde se va a celebrar todo este evento el 11 de febrero. También se ha contactado con el ayuntamiento de su pueblo y, tanto el hotel como el Ayuntamiento de Moral de Calatrava, le han dado su apoyo.

Para este evento ha invitado a más de una decena de microinfluencers, "pero no por ello no somos importantes", asegura María José. Algunas de estas influencers son clientas suyas en las redes sociales, las ha conocido haciendo colaboraciones, mientras que otras no las conoce, pero ha sido posible contactar con ella gracias a una de sus clientas. "Les he ofrecido este proyecto y les ha encantado", añade.

Las edades de estas influencers es variada, desde los 50 hasta los 65 años. Y de todo tipo de profesiones: empresarias, estilistas, diseñadora de complementos, farmacéutica, médico, juristas... "Hay un sin fin de profesiones", comenta María José. Pero, "a todas nos une una misma pasión: que es la moda", concreta.

Parece ser que vivimos en una sociedad en la que a partir de los 50 años nos volvemos invisibles, en especial si eres de la España Vaciada. Por lo que hacer cosas como estas es, quizás, lo más difícil, pero lo más necesario: recordar que existe mucha gente ala que estamos olvidando. María José explica que cree que "es superimportante". Porque a partir de los 50 años, debido a una serie de cambios que experimenta el cuerpo femenino, hacen que incluso puedas entrar en "un tipo de depresión", añade. "Entonces parece que lo importante es solo la gente de 20 y 30 años", comenta.

Seguramente a todos nosotros nos ha dado alguna vez vergüenza subir algo alas redes sociales. "Desde el año 2012 estoy en Instagram. Yo empecé sin saber cómo se hacía. Y es que al principio (...) a mí también me daba vergüenza", cuenta María José. Lo que hace es pensar que detrás de la cámara le está hablando a sus clientas. "Lo que yo hago es transmitir. Yo transmito la pasión que tengo por la moda", concluye.