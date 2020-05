La inesperada respuesta de Herrera al desvelar con qué político independentista se iría a comer

Carlos Herrera, el comunicador mejor valorado de la radio española, ha compartido este viernes un café virtual con nueve oyentes de su programa. Durante la charla, que ha durado una hora, 'el líder' ha contado anécdotas de su trayectoria profesional, sus peculiares encuentros con algunos líderes políticos y, por supuesto, ha hablado sobre gastronomía. Maria José Navarro, 'Mari Jose', también se ha unido a la charla con los fans del programa.

Herrera ha contado, por ejemplo, cómo fue el origen de 'los fósforos', el nombre que reciben sus seguidores. "Un día llamó una oyente a la radio y dijo que era una fósfora. Y yo le dije: 'Habrá querido decir usted una forofa'. Y ell respondió: 'No, no, una fósfora. El que llamó después también dijo que era fósforo. Y el siguiente, también. Y así hasta nuestros días", ha contado Herrera.

María José Navarro ha tenido tiempo también para contar uno de los momentos más emotivos de Herrera frente al micrófono. "Fue ya hace muchos años. Carlos estaba hablando de una noticia sobre una niña con VIH a la que trataban muy mal en su colegio por la enfermedad. Carlos habló primero con la madre y luego con la niña. Y nunca he visto una entrevista con tanta sensibilidad, con esa manera fina de abordar las cosas con la gente de la calle que tiene Carlos. Me pareció una cosa extraordinaria y bonita", ha contado María José. "Seguro que esa niña, que ahora será una mujer, no se acordará de nosotros. Pero nosotros sí de ella". ha añadido Herrera.

Herrera también ha desvelado que, para él, hacer cada año el camino de Santiago le aporta "libertad" y que el momento cofrade más emocionante que ha vivido en su vida fue el primer encuentro con la Virgen de la Candelaria "allá por el año 77".

El comunicador ha sorprendido también a la hora de contar con qué dirigente político se iría a comer. "Es más interesante comer con los que no estás de acuerdo, porque eso abre canales de conocimiento. Yo me iría a comer con Junqueras, que creo que come bastante bien", ha contado. A raiz de esta respuesta, Herrera ha revelado con mucha gracia sus experiencias en Moncloa cuando iba a ver a expresidentes como González, Aznar o Rodríguez Zapatero. "En Moncloa dan muy mal de mal de comer. Es para darles con una zapatilla de lado. Yo mantengo una relación muy buena con Zapatero, y eso que yo fui muy crítico con él. Le llamaba Rodríguez, algo que a él no le gustaba. Un día me invitó a comer en la Moncloa, y la verdad es que comí muy mal. Pero de todos los presidentes con los que he comido, es al menos el que hizo más esfuerzo para que me dieran un poco de gusto. Porque en Moncloa hay un sentido funcionarial de hacer la comida. En el Eliseo el vino más mediocre es para quitarte el hipo. Aquí venía un tío con un guante blanco y una botella de vino caliente, ponía un poco y se iba. ¡Pero hombre, primero enfríalo y luego tráelo!", haa contado Herrera.

Para él, Moncloa debería servir mejor comida a sus invitados. "El presidente del Gobierno de mi país, que es el país en el que mejor se come del mundo, no puede dar esta mierda que me acaba de dar. Y Zapatero me decía: 'Pues oye, el otro día vino el primer ministro de Hungría y le gustó' Y yo le contesté: 'Quiero ver los negocios que hacemos con Hungría en los próximos años'", ha contado Herrera bajo la risa de todos los invitados al café. Finalmente, el comunicador ha reconocido que elegiría a Zapatero para irse de copas.

El momento más emotivo de la reunión virtual ha sido cuando María José Navarro ha recordado a David Gistau. "De él no esperaba nada y se convirtió en uno de mis mejores amigos. Me parecía que era demasiado sobrado antes de conocerle. Un día nos vimos en una fiesta y resulta que me encontré con un ser maravilloso. Gistau nos hacía mucho mejores y le recuerdo muchos días", ha dicho emocionada.

A continuación puedes ver el café completo de Herrera con sus oyentes