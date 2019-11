Inés Arrimadas, en COPE: "A Podemos le molestaba mucho la corrupción del PP, la del PSOE les molesta menos"

Un año después de que quedara vista para sentencia el juicio de los ERE de la Junta de Andalucía, la Audiencia de Sevilla dictaminó este martes contra los expresidentes del PSOE. El resultado: una condena de seis años de cárcel para José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para Manuel Chaves. Se pone con esta sentencia fin a un caso que se ha prolongado durante nueve años y sobre la que Pedro Sánchez aún no se ha pronunciado.

Para Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en El Congreso de los Diputados, “existe una doble vara de medir para los partidos de izquierdas”. Ha reconocido en una entrevista este miércoles en “Herrera en COPE” que no le ha sorprendido la sentencia porque “todos sabíamos la gravedad de lo que había hecho el PSOE en Andalucía”, lo que sí le ha extrañado es “que haya tardado tanto”. Arrimadas ha tildado de “caradura” a muchos dirigentes del PSOE porque “dicen que el partido no tiene nada que ver. Es indignante que utilizaran el dinero de los parados andaluces para juergas y prostitutas”.

Inés Arrimadas no cree que este dictamen afecte a las negociaciones para formar gobierno que están llevando a cabo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Señala que “por lo que han dicho hasta ahora, no va a afectar”. Critica que al líder de Podemos le molestara la corrupción del PP y ahora no le moleste la del PSOE pero explica “no le puede estorbar cuando le va a hacer vicepresidente”.

La portavoz de Ciudadanos, que ya ha mostrado su intención para tomar las riendas de la formación naranja tras la debacle en el 10-N y de la dimisión de Albert Rivera, ha confirmado que ha recibido una llamada del Ejecutivo. Señala que “no lo ha hecho Sánchez, pero si se ha hecho por parte del Gobierno para tener un primer contacto”. Aunque haya sido así, Arrimadas insiste en que Pedro Sánchez “ya ha mostrado sus prioridades claramente y no somos nosotros. Me consta que lleva negociando con ERC desde hace tiempo.

Arrimadas matiza que la llamada personal que ha recibido del Gobierno “no es porque den por hecho que voy a ser líder de Ciudadanos, sino porque soy la interlocutora del grupo de Cs en el Congreso”. Sobre su candidatura a la presidencia del partido, insiste en que “quiero ser prudente y escrupulosa con los plazos, de momento este sábado hay un congreso para nombrar a una gestora” pero señala que “estoy aquí, y daré un paso al frente. Creo que Ciudadanos levantará el vuelo. Me voy a dejar la piel para que la gente se vuelva a ilusionar con el proyecto”.

Inés Arrimadas ha aprovechado su intervención en el programa de Carlos Herrera para hacer una defensa de la educación concertada, tras las declaraciones de Isabel Celaá al respecto. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso cree que “si se forma el gobierno entre PSOE y Podemos la escuela concertada lo va a pasar mal. Yo creo en la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos”. Arrimadas se reúne hoy con las asociaciones de escuelas concertadas para trasladarles el apoyo de la formación naranja.

Por último, en referencia al desalojo durante esta madrugada de la acampada que el pasado 30 de octubre se instaló en Plaza Universidad de la ciudad condal en protesta contra la sentencia del procés, Arrimadas señala que “no me sorprende que haya tardado tanto con Ada Colau en la alcaldía, la que defiende cortar las calles y a todos los que se saltan las leyes. La gente ya está harta, los que vivimos en Barcelona tenemos la sensación de estar abandonados, de que la Generalitat hace lo que quiere y el Gobierno mira a otro lado”.