Iker Jiménez confiesa la deuda que tiene con el Real Madrid y con Iker Casillas: "El milagro"

Iker Jiménez le ha explicado a Alberto Herrera en los micrófonos de COPE cómo fueron sus inicios en el medio radiofónico: "Fue un pelotazo y García Ferreras, gran periodista, coge un día y te dice, he pensado que vamos a darte un programa de verano, no te vengas arriba porque es un programa de verano, queremos ver cómo funciona y el uno de junio a las diez de la noche en el estudio central de la cadena SER sonó esta sintonía", le ha recordado Alberto justo antes de poner la sintonía de Vangelis que sonó aquella noche.

El misterio y la final de la Copa de Europa

"Y sonaba, y sonaba, y sonaba", y es que la sintonía no paraba de sonar, un recuerdo tras el que Iker Jiménez se ha reído, rememorando cómo fue su primer programa en la radio. El mismo Jiménez le ha querido explicar a Alberto Herrera cómo se fraguó ese primer programa de misterio que hoy es ya historia de la radio.

"Esto más complicado porque no querían, estaban ahí dudando", ha explicado Iker sobre la posibilidad de que pudiese hacer su programa o no. "Resulta que este hombre, García Ferreras es muy del Madrid, ¿no? Y resulta que yo tenía que negociar con él si empezábamos o no después de la final de la Copa de Europa", ha explicado Iker.

Jiménez se ha confesado a nivel futbolístico: "Yo tampoco he sido simpatizante de ningún equipo, solo soy del fútbol antiguo, pero no es que sea tampoco muchísimo del Madrid. Entonces, yo animé al Madrid como en mi vida, porque digo, si el director de la SER me va a ver y han perdido la Copa de Europa me va a pegar un bofetón y me va a decir, mira chaval, vete para allá y resulta que también dudaba. Seguía dudando", ha contado.





Tres goles del Madrid y un 'santo' en la portería

Iker Jiménez ha continuado su relato: "Y yo diciéndole, mira, mira, voy a hacer una entrevista a Iñaki Gabilondo, voy a hacer una entrevista a un piloto de caza, voy a hacer no sé qué... Y se me ocurrió, cuando estaba la cosa en duda, una clave. Y digo, ¿tú tenías un nombre para esta idea?", a lo que Ferreras respondió: "Sí, Milenio 3", como finalmente se acabó llamando el programa, y es que en ese momento le preguntó Iker Jiménez: "¿Qué goles metió el Madrid? Tres. ¿Quién ha sido el milagro, cómo se llama? Iker", ha explicado.

Y es que Iker Jiménez ha confesado que "por Iker Casillas tengo programa yo. En serio, porque cuando veía que ya no tal, saqué de la manga el quién ha salvado al Madrid, Iker. Se quedó...", ha comentado sobre Ferreras, quien le terminó por decir: "Venga chaval, te vamos a dar para un verano. Y yo allí tuve ese típico arrebato, un poco vitoriano de oye yo, si no triunfamos, con lo que me vayáis a pagar lo pongo encima de la mesa", ha recordado Iker Jiménez en 'Herrera en COPE'.