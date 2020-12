Hostelería de España: “Se producen mucho más contagios cuando se cierra la hostelería”

No cabe duda que este 2020 es, sin lugar a dudas, un año para olvidar y que todos estamos deseando que termine.



La pandemia nos ha afectado a todos y se ha cebado con sectores como el turismo y la hostelería, que difícilmente podrán remontar el vuelo en unos meses.

José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, nos cuenta en ‘Herrera en COPE’ que se trata del “peor año de la historia conocida, desastre total, ruina total. Hablamos de una pérdida de negocio de unos 65mil millones”.



Y recuerda Yzuel que “en este momento hay un total de 75.000 locales cerrados definitivamente y una pérdida de empleo que supera el medio millón”.



Unas dramáticas cifras que responden a “decisiones arbitrarias y muy poco fundadas en la Ciencia”, critica el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.



Desde que empezamos con la crisis de la covid-19 la hostelería ha sufrido desde los inicios con todas las decisiones que ha tomado el Gobierno. Pero una vez planteada la desescalada y cuando se ha otorgada a cada Comunidad Autónoma la decisión de establecer las medidas necesarias, es uno de los sectores más afectadas.



José Luis no entiende, por ejemplo, que en esta Navidad haya “comunidades en las que sí se pueda cenar y otras en las que no; o en algunas que se cierran antes los bares que en otras”.



“Es una auténtico desastre y hay que reprocharlo porque es lamentable”, se queja Yzuel.

Además, destaca que en aquellas comunidades en las que no se han cerrado los bares como Madrid o Extremadura “donde han apostado por no arruinarnos, los datos de la pandemia no son peores, al revés, se producen muchos más contagios cuando la hostelería se cierra porque la gente se relaja se van a fiestas privadas, a casas…”



Un difícil año para este sector que ve muy lejana su recuperación, aunque desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España confían en las vacunas para acelerar este proceso.



Por último, critica José Luis que las ayudas del Gobierno no están llegando y tras la reunión mantenida este lunes con la ministra Maroto “nos sentimos decepcionados”.