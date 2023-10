La hipótesis que podría explicar por qué implosionó el sumergible Titán: "Iban al límite"

Se cumplen 100 días de la tragedia del submarino Titán.

Tardó exactamente una hora y cuarenta y cinco minutos en perder contacto con el exterior. Este sumergible pretendía visitar el Titanic a 4.000 metros de profundidad e implosionó con cuatro personas a bordo.

Hace dos semanas, se recuperaron restos humanos entre los escombros. No hay versión oficial, pero todo apunta a que este submarino experimental era una bomba de relojería. Arrojamos luz en 'Herrera en COPE' sobre lo que ocurrió con Carlos Mascaraque. Es profesor de tecnología naval de la Universidad Politécnica de Cartagena. Escucha aquí la entrevista completa.

El experto argumenta que en el Titán, falló el diseño. El sumergible estaba hecho de fibra de carbono. "Es un material que se usa mucho en construcción naval, pero no se emplea hoy en día para los grandes submarinos porque no te da las garantías que te da el acero, por ejemplo".

Aquí, la parte clave es que se emplearon varios materiales. Esa unión es muy compleja y puede fallar. Esa es una de las hipótesis que se trabajan.

"Iban muy al límite"

¿Y por qué en las anteriores expediciones se subsanaron los errores y todo salió bien? Mascaraque argumenta que "el desastre puede ocurrir a la primera o muchas veces después. En este caso, iban muy al límite y pues ocurren estas desgracias".



Sobre si podría haberse evitado, cuenta el docente de tecnología naval que "lo que se hace es tener sistemas con mucha redundancia. Que haya otros sistemas para que no se llegue a producir. No hay que olvidar que es un sumergible turístico y, en este caso, lo primero tiene que ser la seguridad".





El Titán no tuvo que pasar ningún tipo de control para sumergirse. Aquí lo que ocurre es que se opera en alta mar. No se dependen de normativas de cada país. "La empresa jugó con no tener que seguir esas normativas. Y les ocurrió esto".

Hay un dato muy curioso y es que, cuando preguntan a expertos nacionales e internacionales sobre lo que ocurrió, no veían "que el fallo era de diseño".

Sabemos, como hemos dicho anteriormente, que el sumergible implosionó. ¿Las víctimas sufrieron? "Ahora que sabemos cómo cayeron los restos en el fondo marino, simulamos diferentes opciones de que el submarino cayese en forma vertical. Se barajan dos opciones: que fue instantáneo, y otra es que hubo un fallo de control y empezó a caer a gran velocidad. También está la teoría de que podrían haber sido conscientes de lo que iba a pasar. No creo que lo podamos saber", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Los restos son pequeños y se han puesto muchos medios para llegar a ellos. "Se han bajado vehículos desde la superficie que llegan a la profundidad. Es importante hacer esto por las familias y saber lo que ha ocurrido para prevenirlo de cara al futuro".

Un ex pasajero del submarino Titan afirma que sabía de los riesgos que acarreaba entrar: "Era una posibilidad"

El youtuber mexicano Alan Estrada realizó la misma expedición con la empresa Ocean Gate, un viaje en el que asegura que ya hubo muchos fallos de seguridad.

Estrada explicó que durante su viaje para contemplar los restos del Titanic ya hubo muchos fallos: "Perdimos el contacto con la superficie". De todas maneras, ha asegurado que este problema se pudo solucionar y pudieron ver los restos del mítico transatlántico. El youtuber confirmó que este es un sumergible experimental y que ellos conocían los riesgos: "Esta era una posibilidad".