Hervías, ex secretario de Organización de C's en Herrera en COPE: "El Ciudadanos de Arrimadas no tiene futuro"

Fran Hervías, quien fuera Secretario de Organización y miembro del núcleo duro del Ciudadanos que fundó Albert Rivera acaba de publicar "Ciudadanos. La historia jamás contada", en el que hace un repaso de la trayectoria del que nació como un proyecto político para ilusionar a los ciudadanos y que ahora se ha convertido en la actualidad en un partido "que no tiene futuro".

Un declive de Ciudadanos que se debe, dice categóricamente Hervías a que "básicamente cuando traicionas a los principios y valores del partido que construimos con mucho esfuerzo, sudor y muchas lágrimas para entregárselo a Sánchez y sus socios, cuando Inés Arrimadas decide darle un cheque en blanco a Sánchez y a Pablo Iglesias hasta hace unos meses con el apoyo a la 'ley del sí es sí', pues el votante se va y deja de dar su confianza".



"Ciudadanos no nació para ir de la mano de partidos políticos sino para poner pie en pared, por todo lo contrario", afirma en Hervías en Herrera en COPE y afirma que de aquel C's que fundó junto a Albert Rivera, el C's auténtico "lamentablemente ya desapareció, ya murió cuando Albert Rivera dimite y muchos nos fuimos porque los que llegaron cambiaron la idelogía y el actual no tiene futuro”.



Fran Hervías en su repaso a la historia de Ciudadanos no pasa por alto el malestar interno que llevó a Albert Rivera a dimitir y alejarse de la política, una conspiración interna en la que muchos afirman tuvo un papel importante Inés Arrimadas, sobre la participación de la actual líder del partido naranja en aquella "conspiración", "me gustaría creer que no hubo una conspiración interna para derrocar a Albert y que en ella estuviera Inés Arrimadas. Nos llegaba información de que había movimientos internos, y nos llegaba información de que fulanito ha llamado a no se quién, fulanito al otro, pero el perder los 57 diputados, la foto de Colón, retirar los lazos amarillo... hubo una serie de distensiones y cuando dimite Roldán parece que había algo, pero quiero creer que no hubo conspiración para derrocar a Albert porque me daría pena por personas a los que se les abrió las puertas y que algunos estaban llamados a ser ministros”.

Lo que lamenta y mucho Hervías es cómo ha ido actuando Arrimadas a lo largo de estos años como su participación en las mociones de censura en Murcia y Madrid, "C's no nació para quitar presidentas que funcionan y va bien, es el ejemplo de esa deriva, de ese cambio ideológico que hizo que muchos nos fuéramos de C's, miembros y votantes" porque aunque Arrimadas no confirmara su participación activa en esas mociones "fue el propio Ábalos el que lo explico. Que tenía un pacto con Arrimadas para quitar a Ayuso y Almeida de Madrid y a López Miras en Murcia".

¿Qué pasó para que en 6 meses C's pasara de 57 diputados a 10, va a desaparecer en mayo?, pregunta los tertulianos de este miércoles de Herrera en COPE, " para mí C's era como mi hijo, algo con el que cumplimos un sueño, que anteponía a los españoles por encima de las siglas y los colores. Y que dejáramos la política demuestra que no entramos en política por un sillón, por un cargo. El mayor error, al margen de las dimisiones que provocaron ruido, políticamente, el error fue no saber explicar el plan de Sánchez a tiempo y cuando lo explicas mal y tarde, te pasa factura en las urnas".

El que fuera secretario de Organización de Ciudadanos rechaza que toda la culpa fuera de Rivera ”el hecho de cumplir con nuestra palabra dada a los españoles es lo que hicimos, no hacer presidente a una persona que sabíamos como era. Cuando Sánchez hubiera empezado con los indultos, con los estados de alarma, tendríamos que haber salido del gobierno. No podíamos hacer presidente a una persona que antepone su interés personal al de los españoles, buscábamos regenerar el país.

¿El error estuvo en la creencia de Albert Rivera de que unas elecciones le haría estar por encima del PP? "Discrepo, creíamos que podíamos gobernar España y para ello había que ganar las elecciones. Quién pensara que podíamos condicionar a alguien como Sánchez se equivoca, el error fue no saber desenmascarar a Sánchez a tiempo y perdimos desde abril hasta agosto o septiembre, fíjese los meses" y añade que "cuando dijimos que no íbamos a hacer presidente a Sánchez es porque sabemos quién era Sánchez y lo que dijo Albert Rivera se ha cumplido punto por punto".

Fran Hervías no ha pasado por alto una de las noticias que hemos vivido en las últimas hora, la detención y posterior puesta en libertad de Clara Ponsatí en su regreso a España, "lo que vimos ayer si no fuera por la seriedad parece sacado de una película de Berlanga".