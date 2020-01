Herrera, en 'The Washington Post': “Los independentistas saben que con otro Gobierno no conseguirían nada"

Carlos Herrera ha atendido este martes al prestigioso diario estadounidense 'The Washington Post' en su versión en español. El comunicador ha analizado la actualidad política española tras la investidura de Pedro Sánchez y la reciente formación del Gobierno. Herrera ha desgranado los detalles y la repercusión de la coalición entre Podemos y PSOE, las verdaderas intenciones del apoyo independentista a Sánchez, el porqué del aumento del número de ministros o las posibles consecuencias de las relaciones entre Podemos y el chavismo, ahora que han alcanzado el poder.

“De Pedro Sánchez puede esperarse cualquier cosa, pero digamos que, en principio, el Gobierno es inestable por definición, porque tiene una coalición formada con gente en la que él no cree o, al menos, eso había dicho. Gente que le quitaría el sueño. Y, además, los apoyos son apoyos muy caros”, ha introducido Herrera.

“El apoyo del independentismo catalán, que, sobre todo, quieren cosas que el Gobierno no puede dar, hasta el punto en el que Pedro Sánchez sea capaz de negociar aquellas cosas que no puede dar y suplirlas con buenas palabras, retórica, semántica y pocas cosas más. El Gobierno podrá seguir adelante, si bien es verdad que los independentistas saben que con otro tipo de Gobierno no podrían conseguir absolutamente nada. Este es el gobierno con el que podrían conseguir algo cara a muchos años vista. Es decir, ampliar la base de aquellos que consideran que Cataluña tiene que ser independiente, que, por ahora, no es mayoritaria”, ha añadido el comunicador.

Por su parte, Herrera ha calificado el gran número de ministros como “un atasco en hora punta en el metro”. “Un gobierno de coalición en España significa elevar algunas direcciones generales. Pasar algunas Secretarías de Estado, literalmente, a Ministerios para colocar a algunos personajes de cada uno de los partidos que forman parte de la coalición”, ha definido.

“Veremos cómo es capaz la administración de saber coordinar todas esas pequeñas vanidades de Ministerios. Va a ser, cuanto menos, un espectáculo o un experimento realmente interesante para los analistas políticos”, ha dicho el comunicador.

Por otro lado, Herrera ha alejado las dudas sobre posibles mensajes o relaciones entre cargos de Podemos y el chavismo en la actualidad, una vez ya han asumido los diferentes cargos. “En España decimos que tocar moqueta calma mucho las ansias. Y decir ahora que están en la moqueta, revindicar el chavismo, el madurismo, el moralismo de Bolivia, el orteguismo de Nicaragua... son pecados del pasado en los que yo creo que no van a incidir demasiado, por la cuenta que les trae”, ha sentenciado Herrera.