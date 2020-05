Herrera, sobre prohibir las rebajas: "Ningún gobierno puede decir a los comerciantes a qué precio vender"

En su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera ha destacado un nuevo caso de "desconcierto" y contradicciones internas en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata esta vez de la prohibición de las rebajas presenciales publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Y es que el Ministerio de Comercio salió diciendo que no, que cómo se van a prohibir las rebajas, sino que se tienen que evitar las aglomeraciones", ha recapitulado el comunicador de COPE. Pues ocurrió, ha explicado Herrera, que, "cuando los comerciantes estaban aliviados, sobre todo aquellos que son un comercio de barrio y que no tienen una página web, llega otro bandazo: Sanidad desmiente a Comercio y dice que no habrá rebajas en las tiendas físicas"

Ha sido entonces cuando Herrera ha querido dirigirse directamente a los pequeños comerciantes: "Mire, si usted tiene una tienda física, a usted ningún Gobierno le puede decir a qué precio vender la lana, las camisas o las fotografías. Los márgenes los conoce usted y usted conoce cómo tiene que sacar adelante el stock que tiene de estos dos meses en los que no ha vendido nada. Si usted tiene que bajar el precio, bájelo. Hombre, no ponga un letrero en la puerta que diga 'rebajas magníficas', pero nadie puede a usted impedirle que venda lo que quiera al precio que quiera. Olvídese usted de Illa, de maravilla, de polilla, del Fraudillo y del Jóker. Venda usted lo que tiene que vender al precio que usted quiera vender". Y ha concluido Herrera: "Qué va a ser esto, esta intervención de toda esta cuadrilla de inútiles y de inoperantes".

Los planes de Moncloa con el estado de alarma

Además, Herrera también ha querido comentar lo acontecido ayer en la sesión de control al Gobierno, en la que Ciudadanos evitó apoyar el plan del Ejecutivo de reforma de la Justicia. "¿Por qué?", se ha preguntado Herrera. "Para no dar la sensación de que va a apoyar fácilmente la prórroga del estado de alarma".

"¿Y cuál es el truquito que ha sacado Moncloa de la manga?", ha continuado Herrera. "Decir que ahora no quiere quince días de prórroga, sino un mes. ¿Dónde está la trampa? En que en realidad puede que se conforme con quince días, pero para eso, al pedir un mes, muestra una estrategia para que Ciudadanos le diga que no y que se conforme con quince días. De esa manera salen los dos con la cara alta: uno obtiene lo que quería, los quince días de prórroga, y el otro que le ha dicho que no a algo, pero le ha dicho que sí a lo que quería el primero", ha explicado el presentador de 'Herrera en COPE'.

Con todo, ha señalado Herrera, "Ciudadanos tiene una papeleta, la de dar manos libres para la chapuza a un Gobierno como este, con los socios que tiene. Que se vaya a perpetuar el estado autocrático con los votos de Ciudadanos es un tema muy delicado, muy peligroso, para sus intereses".