Herrera, sobre la cifra de contagios: "El Gobierno juega con las estadísticas como los trileros de la feria"

En su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera ha hablado sobre la posibilidad que tuvieron este domingo los niños de salir a la calle y ha dado un toque de atención a aquellos padres y madres que no siguieron las indicaciones de las autoridades sanitarias. "Ayer fue un mal día: desmadre. Y los sanitarios indigandos. Ellos no están matándose en los hospitales para que ahora corramos el peligro de un nuevo rebrote. No vayamos a entrar ahora en un bucle de confinamientos", ha afirmado Herrera.

El comunicador de COPE también se ha referido a las cifras de contagiados por coronavirus, un dato que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "interpreta como le conviene". "El Gobierno juega con las estadísticas como los trileros de la feria", ha señalado Herrera. El motivo es que es que el Ministerio de Sanidad lleva dos días destacando con especial énfasis que el número de curados supera al de nuevos contagios. Para Herrera, estamos ante "el misterio de los contagiados decrecientes", ya que el sábado la cifra de infectados era de 223.000 y ahora habla de 207.000.

La razón de que 17.000 contagiados se hayan esfumado de las estadísticas es que el Gobierno ha decidido cambiar el método, de manera que ahora solo cuenta los positivos realizados con la prueba PCR, por lo que los diagnosticados con la prueba de anticuerpos salen de la lista. El director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, trató este domingo de justificar esta variante metodológica señalando que la intención del Gobierno es la de "no distraer la atención con otros datos de difícil interpretación".

Para Herrera, no obstante, "si algo está claro, es que un positivo es un positivo" por lo que esa persona debería estar en la lista de contagiados oficiales.

Los niños salen a pasear en el primer día con menos de 300 muertes en un mes

Este domingo ha sido el primer día en el que los menores de 14 años han podido salir de nuevo a la calle, acompañados de un adulto, por espacio de una hora, en un radio de un kilómetro de su domicilio y siguiendo las indicaciones de distancia e higiene.

A pesar de los vídeos que circulan en las redes sociales y que alertan de numerosos casos en los que se incumplen las medidas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que las recomendaciones del Gobierno "se están cumpliendo de manera general".

Tampoco ha descartado hacer "algún ajuste" si fuese necesario a la espera de ir viendo cómo evolucionan las cosas.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de Sanidad, Fernando Simón, ha pedido especial cuidado en la actividad entre nietos y abuelos o con personas vulnerables y ser muy cuidadosos incluso cuando el nivel de transmisión sea casi indetectable.

Y todo el mismo día en el que la cifra de fallecidos ha caído hasta los 288, 90 menos que ayer, con lo que suman ya 23.190, en tanto que los nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas han descendido a los 1.729 y hacen un total de 207.634.